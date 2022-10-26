Samanyolu Haber /Politika / Millet İttifakı'na bir parti daha mı katılıyor? /26 Ekim 2022 21:57

Millet İttifakı'na bir parti daha mı katılıyor?

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Millet İttifakına katılmak istediklerini ifade etti.

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Son seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti (DP) ile oluşturulan Millet İttifakı şuanda yoluna CHP ve İYİ Parti'nin içinde yer aldığı bir şekilde devam ediyor.

Kamuoyunda '6'lı Masa' olarak bilinen muhalif siyasi oluşumda ise bu dört partiye ek olarak AKP'den ayrılarak yeni kurulan iki partiden genel başkanlığını eski ekonomi bakanı Ali Babacan'ın yaptığı Demokrasi ve Atlım Partisi (DEVA) ile eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun lideri olduğu Gelecek Partisi de yer alıyor.

Zaman zaman bu altı muhalif parti arasına yeni katılımların olup olmayacağı konuşulurken, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan bu yönde bir talep geldiği belirtildi.

KATILIM TALEBİNDE BULUNDU

Evrensel'de yer alan habere göre Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Millet İttifakı'na katılmak istediklerini açıkladı.

Fox TV'de konuşan Baş, "Parti kadroları olarak Millet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor" dedi.
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