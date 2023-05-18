Samanyolu Haber /Politika / Millet İttifakı'ndan kritik toplantı /18 Mayıs 2023 22:24

Millet İttifakı'ndan kritik toplantı

Millet İttifakı ikinci tur hazırlıkları için kritik görüşmeyi CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdi.

SHABER3.COM

Yeniçağ'da yer alan habere göre CHP, İYİ Parti, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi kurmaylarından oluşan Millet İttifakı Kampanya Koordinasyon Kurulu, bugün CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

CHP Genel Merkezi’nden bu gece yapılan yazılı açıklamaya göre; toplantıda Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tur Kampanyası ile ilgili koordinasyonun nasıl sağlanacağına ilişkin görüşmeler yapılıp kararlar alındı.

Alınan kararlar doğrultusunda Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin tüm il ve ilçe başkanlarının koordineli bir şekilde Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Kampanyası için nasıl çalışılacağı belirlenerek, örgütlere iletildi.
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