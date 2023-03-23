Millet İttifakı'nda yeni kriz mi geliyor?

Türkiye 14 Mayıs'ta kritik bir seçime gidiyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı diğer tarafta ise Millet İttifakı var. Seçim tarihinin ilan edilmesinden sonra partiler çalışmalarına hız verirken, bir taraftan da seçim bölgeleri için liste oluşturmaya başladı. Liste konusunda 6'lı Masa'daki liderleri zor bir süreç bekliyor.







AKŞENER DİĞER PARTİLERE KAPIYI KAPATTI

Başkent kulislerinde konuşulanlara göre; CHP ve İYİ Parti bazı seçim bölgelerinde ortak liste çıkarmaya hazırlanıyor. İYİ Parti diğer partilere listelerinde yer vermeyecek. CHP listelerinde de yer açılması oldukça zor görünüyor. CHP'liler "Meclis için kimseyi taşımak zorunda değiliz" görüşünü şimdiden dillendirmeye başladılar.







İTTİFAK İÇİNDE İTTİFAK FORMÜLÜ KONUŞULUYOR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bu yüzden ittifak içinde ittifak formülünü devreye almaya çalışıyor. Ancak Ali Babacan önderliğindeki DEVA Partisi, Saadet Partisi ile ittifaka sıcak bakarken, Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'yle işbirliğine sıcak bakmıyor. DEVA'nın ve Gelecek Partisi'nin oy oranının çok düşük olması sebebiyle SP ile ittifak yapmaları halinde Gelecek Partisi'nin katkısının olmayacağını düşünüyor.







CHP, BİR TEK İYİ PARTİ'YE SICAK BAKIYOR

Hal böyleyken CHP'nin listeler konusunda yalnızca İYİ Parti'ye sıcak bakması özellikle Gelecek ve Saadet Partisi için ciddi bir krize sebep olabileceği iddia ediliyor.