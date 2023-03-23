Samanyolu Haber /Gündem / Millet İttifakı'nda yeni kriz mi geliyor? /23 Mart 2023 18:31

Millet İttifakı'nda yeni kriz mi geliyor?

Seçim yarışı devam ederken Altılı Masa'da liste tartışmasının muhalefet liderlerini krizin eşiğine getirdiği ileri sürülüyor.

SHABER3.COM

Türkiye 14 Mayıs'ta kritik bir seçime gidiyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı diğer tarafta ise Millet İttifakı var. Seçim tarihinin ilan edilmesinden sonra partiler çalışmalarına hız verirken, bir taraftan da seçim bölgeleri için liste oluşturmaya başladı. Liste konusunda 6'lı Masa'daki liderleri zor bir süreç bekliyor.

AKŞENER DİĞER PARTİLERE KAPIYI KAPATTI
Başkent kulislerinde konuşulanlara göre; CHP ve İYİ Parti bazı seçim bölgelerinde ortak liste çıkarmaya hazırlanıyor. İYİ Parti diğer partilere listelerinde yer vermeyecek. CHP listelerinde de yer açılması oldukça zor görünüyor. CHP'liler "Meclis için kimseyi taşımak zorunda değiliz" görüşünü şimdiden dillendirmeye başladılar.

İTTİFAK İÇİNDE İTTİFAK FORMÜLÜ KONUŞULUYOR
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bu yüzden ittifak içinde ittifak formülünü devreye almaya çalışıyor. Ancak Ali Babacan önderliğindeki DEVA Partisi, Saadet Partisi ile ittifaka sıcak bakarken, Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'yle işbirliğine sıcak bakmıyor. DEVA'nın ve Gelecek Partisi'nin oy oranının çok düşük olması sebebiyle SP ile ittifak yapmaları halinde Gelecek Partisi'nin katkısının olmayacağını düşünüyor.

CHP, BİR TEK İYİ PARTİ'YE SICAK BAKIYOR
Hal böyleyken CHP'nin listeler konusunda yalnızca İYİ Parti'ye sıcak bakması özellikle Gelecek ve Saadet Partisi için ciddi bir krize sebep olabileceği iddia ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Millet İttifakı'nda yeni kriz mi geliyor? Sonraki Haber >>

Soylu, sel bölgesinde vatandaşı azarladı

Soylu, sel bölgesinde vatandaşı azarladı

7 yıllık hasret nihayet bitiyor

7 yıllık hasret nihayet bitiyor

Ramazan'da bunu yapmayın!

Ramazan'da bunu yapmayın!

İzlerken sinirlerinize hakim olun: Ahset TV'nin zorbalığı çıldırttı

İzlerken sinirlerinize hakim olun: Ahset TV'nin zorbalığı çıldırttı

Cem Uzan'dan gündem olacak iddia

Cem Uzan'dan gündem olacak iddia

Erdoğan kalırsa Türkiye iflas eder

Erdoğan kalırsa Türkiye iflas eder

ABD'de bir polis şiddeti daha!

ABD'de bir polis şiddeti daha!

Tenkil Müzesi, BM’de Kadın Hakları Paneli Düzenledi

Tenkil Müzesi, BM’de Kadın Hakları Paneli Düzenledi

Londra'da göz kamaştıran Ramazan festivali

Londra'da göz kamaştıran Ramazan festivali

7 yıllık hasret nihayet bitiyor: 'İftar Zamanı' canlı yayınla yeniden ekranda

7 yıllık hasret nihayet bitiyor: 'İftar Zamanı' canlı yayınla yeniden ekranda
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:52:54