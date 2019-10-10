Samanyolu Haber /Gündem / Millet ittifakından çok korkuyor /10 Ekim 2019 19:25

Millet ittifakından çok korkuyor

31 Mart yerel seçimlerinde büyük kan kaybeden partisinin yaralarını sarmaya çalışan Erdoğan yaptığı açıklamada İYİ Parti'yi kendi saflarına çekmeleri gerektiğini itiraf etti.

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Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik başlattığı askerî harekât ikinci gününde devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan ziyareti sonrası yaptığı açıklamalarda Millet İttifakı’nı hedef alan açıklamalarda da bulundu. Son günlerde, Erdoğan’ın oylarının eridiği, yeni ittifaklara muhtaç olduğu, bu çerçevede İYİ Parti ile de ittifak yapmaya mecbur olduğu yönünde değerlendirmeler yapılıyordu.

İYİ Parti tarafından CHP’ye “İttifaka katolik nikahıyla bağlı değiliz” şeklinde eleştiriler geldiği hatırlatılan Erdoğan, siyasetin gündeminde “ittifaklar değişebilir mi?” sorusuna yanıt verdi.

Erdoğan “Adı Millet İttifakı ama milletten nasibini almamış ittifakın zayıflaması, parçalanması çok çok önemli” ifadelerini kullandı.Erdoğan, zor durumda olduğunu ve yeni ittifaklar kurmaya ihtiyacı olduğunu kendi açıklamaları ile itiraf etmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarında Cumhur İttifakı’nın genişletilmesine ilişkin ifadeler de vardı.

Erdoğan, “Bir defa ittifakların zenginleşmesi, fakirleşmesi yaklaşımı mümkündür olabilir. Temennimiz o dur ki Cumhur İttifakı olarak bizim inancımız pazara kadar değil mezara kadardır. Ama bu ittifakı çok daha da zenginleştirebilirsek 2023’e çok daha güçlü olarak girebiliriz. Kapımız açık” ifadelerini kullandı.

AKP’den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Bakan Ali Babacan’ın önderliğinde kurulacak iki ayrı partinin çalışmaları hızlanırken, yeni oluşumların siyasete dahil olmasıyla AKP’nin daha da kan kaybedeceği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yüzde 50+1 sisteminin Erdoğan açısından tehlikeye gireceği yorumları yapılmıştı. Erdoğan’ın bu nedenle Cumhur İttifakı’nı genişletmeyi planladığı iddia ediliyordu. İYİ Parti’den CHP’ye yönelik gelen eleştiriler de “İYİ Parti, Cumhur İttifakı’na mı dahil oluyor?” tartışmalarına neden olmuştu.
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