Samanyolu Haber /Gündem / Millet İttifakı'nın adayı için flaş gelişme: Tarih açıklandı /01 Temmuz 2022 14:16

Millet İttifakı'nın adayı için flaş gelişme: Tarih açıklandı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "6'lı masanın yapacağı ilk iş, cumhurbaşkanlığını kazanmak. Cumhurbaşkanı adayımızı, seçim kararı alındıktan 1 hafta sonra açıklayacağız" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Kırıkkale’de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özdağ, merak edilen 6'lı masanın adayını ne zaman açıklayacağı konusuyla ilgili konuştu. Özdağ, "Cumhurbaşkanı adayımızı da seçim kararı alındıktan 1 hafta sonra açıklayacağız. 6 parti olarak yolculuk yaparken çok tecrübeli insanlara sahibiz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı'nın açıklaması şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Türkiye'nin bir sorunudur. Diğer bir problem ise ekonomik krizdir. Bunun nedeni de yönetememe krizidir. Gelecek Partisi ve Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimiz zaman parlamenter sisteme geçişi başlatacağız. 6'lı masanın yapacağı ilk iş, cumhurbaşkanlığını kazanmak. Cumhurbaşkanı adayımızı da seçim kararı alındıktan 1 hafta sonra açıklayacağız. 6 parti olarak yolculuk yaparken çok tecrübeli insanlara sahibiz."

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