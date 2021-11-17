Millet İttifakı'nın erken seçim çağrısına AKP'den ilk cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüştü. İki lider, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a erken seçim çağrısında bulundu.







Kılıçdaroğlu ve Akşener’in açıklamalarının tamamlanmasının ardından “erken seçim” çağrısına ilk yorum AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi.





"BU GÜNDEMİNİZİN HİÇ KİMSEYE FAYDASI YOK"





Türkiye’nin erken seçim gündeminin olmadığını ifade eden Turan, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i etiketlediği gönderide şu ifadeleri kaydetti:





“Türkiye’nin #ErkenSeçim gibi bir gündemi yok. Seçimler zamanında yapılacaktır! Türkiye, size rağmen, önündeki tüm engelleri aşma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Bu gündeminizin hiç kimseye faydası yok."











