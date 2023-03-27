Millet İttifakı'nın kabusu: 2 isim yüzde 5 alırsa Erdoğan kazanır

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi.







İktidar partisi AK Parti ve ittifak ortağı MHP, bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan ismi üzerinde uzlaştı. Bu ittifakın en büyük rakibi sayılan Millet İttifakı'nda ise aday CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu.







Son olarak Muharrem İnce ve Sinan Oğan da 100 bin imza toplayarak yarışa dahil oldular.





Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan MAK Araştırma Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, şunları söyledi:







“Millet İttifakı yüzde 44 bandında gözüküyor. Cumhur İttifakı'nda yüzde 35 bandında bir AK Parti, yüzde 6-7 bandında MHP ve BBP bloku var. Bazıları özellikle AK Parti’yi dikkate alarak, ‘AK Parti’nin oylarında düşüş var ama cumhurbaşkanının oylarında düşüş yok' diyor. Bu doğru bir tez değil. Millet ittifakı hangi düzeyde oy alırsa, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı da aşağı yukarı o düzeyde milletvekili ve Cumhurbaşkanı adaylığını da birbirine çok yakın olacaklar.





'İNCE VE ERDOĞAN İSTİSNA'



Buradaki tek istisna Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın durduğu yer. Eğer bu iki isim toplamda yüzde 5 ve üzeri oy alırlarsa seçimi ikinci tura bırakır. Millet İttifakı aleyhine kaybedilmesine neden olabilir."







İYİ PARTİ'DE KIRILMA OLURSA...



HDP'nin aday çıkarmamasıyla sonuçta yüzde 54-55 bandına doğru çıkan Kemal Kılıçdaroğlu karşısında, oy oranı yüzde 45'lere doğru çıkan bir AKP var. Seçime daha çok var. Şu anda fotoğraf böyle gözüküyor. Ama bu süreç içerisinde İYİ Parti'de sıra dışı bir kırılma olursa, masanın başka bir yerinde bir şey olursa onu ben kestiremem olunca konuşacağım.







İKİNCİ TUR OLASILIĞI



Cumhurbaşkanlığı seçimini şu anki fotoğraf üzerinden söylüyorum Millet ittifak kazanacak gibi duruyor. Ama aday olacak Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ı da görmemiz lazım. Bunların alabileceği oylara göre denklem değişir. Çünkü Sayın İnce ve Sayın Oğan ağırlıklı olarak Millet ittifakından oy alacaklar. Bunların alacakları oylara bağlı olarak denklem değişir. Çünkü 50 + 1 önemli.







Özellikle Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın toplamda yüzde 5 oy alması durumunda seçim ikinci tura kalır. İkinci tura kalan seçimi, Erdoğan’ın kazanması bana göre kuvvetle muhtemelen. Sebebi şu: Bu süreç içerisinde birbirine rakip olan seçmeni 15 gün içinde kazanmanız çok mümkün olmayabilir.







Öbür tarafın tek adayı var orada bir sorun yok. Onun seçmenini birleştirmez, seçmenin saflarını sıklaştırma gibi bir derdi yok. Millet İttifakı'nın var. Muharrem İnce’ye oy veren seçmen sandığa gitmeyebilir. Yani o seçmeni hemen kazanmanız çok mümkün olmayabilir. Onların bir kısmı Erdoğan’a da gidebilir.







Seçimin ikinci tura kalması durumunda motivasyon problemi yaşayabilirler. Çünkü 6 ayrı partide motivasyon gittikçe zorlaşır. Millet İttifakı'nın kazanması için birinci tur, cumhur ittifakının kazanması için ikinci tur kolay olur. İkinci tura kalınca Millet ittifakının sandık güvenliği, milletvekili seçimi bittiği için bunlar çok mümkün olmaz."

