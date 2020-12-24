Millet kurbanlık gibi bekliyor!

Türkiye’nin Çin’den aldığı Coronavac aşısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Fatih Altaylı, ‘‘Türkiye’nin şu ana kadar anlaşma sağladığı tek aşı olan bu aşının ne kendi ülkesindeki ne Endonezya’daki ne Türkiye’deki ne de Brezilya’daki geniş kapsamlı klinik çalışma nihai sonuçları açıklanabiliyor.











Bu durum bu aşıdan başka tutunacak dalı olmayan Türk halkındaki tedirginliği arttırıyor, bu aşıya zaten çok düşük olan güveni iyiden iyiye tüketiyor.’’ ifadelerini kullandı.





“MİLLET KURBANLIK GİBİ BEKLİYOR”





Aşının 3. Faz sonuçlarının dün açıklanması gerektiğini ancak hâlâ açıklanmadığını dile getiren Fatih Altaylı, “Korona’nın pençesindeki bir millet hiçbir bilgiye erişemeden kurbanlık gibi bekliyor. Elimizden gelen tek şey kaygılanmak.” değerlendirmesinde bulundu.





İşte Fatih Altaylı’nın dikkat çeken o yazısı;





Bilmemenin getirdiği kaygı





Elimizde olması muhtemel yegane aşı olan Sinovac’ın Coronavac aşının Brezilya’daki 3. Faz sonuçlarının dün açıklanması gerekiyordu.





İlk bilgiler yüzde 50’nin üzerinde bir etkinliğin sağlandığı yönünde iken, faz sonuçlarının açıklanması “Sinovac’ın talebi üzerine” ertelendi.





Nedenini bilmiyoruz.





Türkiye’nin şu ana kadar anlaşma sağladığı tek aşı olan bu aşının ne kendi ülkesindeki ne Endonezya’daki ne Türkiye’deki ne de Brezilya’daki geniş kapsamlı klinik çalışma nihai sonuçları açıklanabiliyor.





Bu durum bu aşıdan başka tutunacak dalı olmayan Türk halkındaki tedirginliği arttırıyor, bu aşıya zaten çok düşük olan güveni iyiden iyiye tüketiyor.





Daha önce İpsos’un yayınladığı araştırmaya göre Sinovac’ın aşısına olan güven yüzde 11 düzeyinde idi.





Bugün bu ölçüm yeniden yapılsa muhtemelen baraj altında kalacak.





Tabii bunda Sağlık Bakanlığı’nın da sorumluluğu var.





Salgının ilk döneminde şeffaf tavrı ile herkesin güvenini kazanan Bakan ve Bakanlık şeffaflıktan uzaklaştıkça, güven vermekten de uzaklaştı.





Koca bir ülke “Tek bir aşıya mahkum” edilirken BioNTech CEO’su Prof. Uğur Şahin, “Nedeni anlaşılmaz bir şekilde Türkiye ile anlaşma imzalayamıyoruz” diyor Bakanlıktan tek bir kelime açıklama yok, “Şu nedenle anlaşamadık” diye.





Bu neden “İstediğimiz miktarda vermiyorlar, istediğimiz fiyata vermiyorlar” da olabilir. “Aşıya güvenmiyoruz” da olabilir, “,70 koşullarını sağlayamıyoruz” da olabilir.





Ama hiçbir şey söylenmiyor.





Sinovac aşısı bir türlü Faz 3 sonuçlarını açıklayamıyor.





Bununla ilgili de Bakanlıktan ya da Sinovac’ın Türkiye’deki temsilcisinden tek bir açıklama yok.





Bir başka Çinli ilaç şirketi “Sinopharm”ın Sinovac’ınkinden daha da güvenli olduğu iddia edilen aşısı Birleşik Arap Emirlikleri’nde acil kullanım izninin de ötesinde ruhsat aldı.





Bu aşı ile ilgili de bir girişimimiz olup olmadığı konusunda tek bir kelime söylenmiyor.





Corona’nın pençesindeki bir millet hiçbir bilgiye erişemeden kurbanlık gibi bekliyor.





Elimizden gelen tek şey kaygılanmak.