Samanyolu Haber /Politika / Millet Partisi'nden, buram buram Saray kokan hamle /27 Nisan 2022 10:20

Millet Partisi'nden, buram buram Saray kokan hamle

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, partilerinin isminin içinde bulunmadıkları bir ittifak tarafından kullanılmasını eleştirdi, “Ayıptır, haksızdır, kanuna aykırıdır” dedi.

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Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre Millet İttifakı’nın adını değiştirmesi gerektiğini söyleyen Nacar, “İsmimizi kullanmaya devam edecek olursanız biz sizin ittifakınızı gasp ittifakı olarak tanımlayacağız” diye konuştu.

Millet İttifakı ilk ortaya çıktığında Yüksek Seçim Kurulu’na yaptıkları başvurunun reddedildiğini hatırlatan Nacar, partisinin o dönemde seçime girme yeterliliği olmadığı için diğer hukuki yollara başvurmadığını fakat bu kez seçime girme yeterlilikleri olduğu için Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracaklarını söyledi.


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