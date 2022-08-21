Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifak da resmen kuruldu

Türkiye Komünist Partisi, Devrimci Parti, Sol Parti ve Türkiye Komünist Hareketi'nin çağrısıyla bugün kuruluşunu ilan eden Sosyalist Güç Birliği, Ankara TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda açılış konuşmasını ilk çağrıcılar arasında yer alan Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir yaptı.







"Memleketin içine sürüklendiği karanlığı dağıtabilecek bir programın temel ilkelerini kamuoyuyla paylaşmak üzere bir aradayız. İçinde bulunduğumuz karanlığa son vermek ve halk düşmanı düzeni değiştirmek ancak devrimci politikalarla mümkündür. Bu tarihsel sorumluluğu omuzlarında hisseden bağımsızlıkçı ve yurtsever aydınları, emek ve meslek örgütü temsilcileri, toplumsal muhalefet güçlerinin temsilcileri ve sosyalist partiler bir araya gelerek Sosyalist Güç Birliğini oluşturdular. Özgür, eşit ve aydınlık bir gelecek için temel mücadele hedeflerini belirlediler." dedi ve bu hedeflerle kaleme alınan metni okudu.





Metnin okunmasının ardından Türkiye Komünist Partisi adına Ozan Yılmaz, Devrimci Hareket adına Ercan Bölükbaşı, Sol Parti adına İsmail Hakkı Tombul ve Türkiye Komünist Hareketi adına Umut Kuruç toplantıya katılanların sorularını yanıtladı.