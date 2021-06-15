İş insanı Akın İpek, Twitter hesabından, son günlerde Ağrı’da “bulunduğu” söylenen ancak Koza Altın’a ait olan maden sahasıyla ilgili çıkan haberlere tepki gösterdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın madenin önünde çektirdiği fotoğrafa tepki gösteren İpek, “Sahte belge ile çökülmüş varlıklarla hatıra resmi çektiren ‘kamu görevlilerinin’ yaşadığı ülke…” ifadesini kullandı.







“ÇÖKÜLMÜŞ VARLIKLARLA HATIRA RESMİ ÇEKTİREN ‘KAMU GÖREVLİLERİNİN’ YAŞADIĞI ÜLKE…”





Akın İpek’in Twitter hesabındaki paylaşımları şöyle:





“Sahte belge ile çökülmüş varlıklarla hatıra resmi çektiren ‘kamu görevlilerinin’ yaşadığı ülke… Bizim zeytinleri de sahiplenmişler, onlarıda yiyorlarmış. İmkanlarınız geniş; bir maharetiniz vardı ise, siz niye yapamadınız arkadaş??? Karikatür gibi adamlar…”





“ORGANİZE SUÇ TANIMI, SUÇU İŞLEYENİN GÜÇLÜ OLMASI HALİNDE DEĞİŞMİYOR”





“Mülkiyeti hazineye ait bir altın şirketleri olacakmış… Bizim grup, dibini sıyırdıkları hazineye cila olur olsa olsa. Organize suç tanımı, suçu işleyenin güçlü olması halinde değişmiyor. Yarın hukuk uyanır, insanlar konuşur, tek tek sorarlar yargıya talimat vermenin hesabını…”





“SİZ, YAŞLI BİR HANIMIN KOLUNDAKİ BİLEZİKLERİ ALMAK İÇİN BİLEĞİNİ KESEN İNSANLARSINIZ”





“Siz, yaşlı bir hanımın kolundaki bilezikleri almak için bileğini kesen insanlarsınız… Siz, altın madeniniz olacak diye, masum insanları canlı canlı gömen bir örgütün üyelerisiniz. Bugün bununla iftihar edebilirsiniz. Fakat; Milleti gömdüğünüz o toplu mezarlar açılacak bir gün.”





“HIRSIZLIK DAHİ BİR SEVİYE, YERİNİZ BELLİ…”





“Ülkede, ahlakın, insan kalitesinin düştüğü yeri görün… 1 altın madeni değil, 1000 altın madeni olsa düşülecek seviye mi bu??? Tepe tepe kullanın… Unutmayın; Hırsızlık dahi bir seviye, hırsızlık için can yakmak, insan öldürmek ise, başka bir şey. Yeriniz belli…”





“BUNLARIN NE KADAR ZAVALLI İNSANLAR OLDUKLARINI BİLİN”





-“Bunların ne kadar zavallı insanlar olduklarını bilin diye yazıyorum; Devletin içine yuvalanmış, kendilerine ait olmayan imkanlarla, bizim de tüm imkanlarımızı elimizden alarak güç gösterisi yapıyorlar. O yuvalandıkları yerden çıktıklarında göreceksiniz gerçek hallerini…”





“ŞÜKÜR PIRIL PIRILIZ…”





-“Ülkeye tarafsız, bağımsız, gerçek yargının geldiğini bir düşünün… Bunlar, sapıklarla, katiller ve dolandırıcılarla birlikte yatacaklar… Ben, tüm davamızı, hakkımızdaki tüm soruları ve cevaplarını http://akinipek.info da yayınladım. Çok şükür pırıl pırılız…”