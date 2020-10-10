Milletimizin başındaki en büyük musibet Erdoğan ailesidir!

Mersin'de partisinin 1'inci Olağan İl Kongresi'nde konuşan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’a, “Dolara bakmıyorsun, bari önüne bak!” diye seslendi.







Davutoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin iki yüzlü bir siyaset takip ettiğini şu sözlerle ortaya koydu: ‘"Serok Apo’dan mektup getirenlerle, kırmızı bültenle aranan onun kardeşi Osman Öcalan’ı devlet televizyonuna çıkaranlarla uğraşsın."





AKP lideri Erdoğan'ın eski Türkiye’nin 28 Şubatçı aktörleriyle omuz omuza verdiğini belirten Davutoğlu, "Önümüze her türlü engeli koydu. Eski Türkiye aktörlerine karşı omuz omuza mücadele verdiği arkadaşlarını terk eden Erdoğan bizlere engel olmaya çalışırken, sağına aldığı 28 Şubat döneminin koalisyon ortağı Bahçeli ve soluna aldığı ’28 Şubat hala devam ediyor’ diyen o dönemin başörtüsü ve ezan düşmanı Perinçek bize saldırıyor." dedi.





"BUGÜN EN BÜYÜK MÜSİBET İKTİDARDIR"





Erdoğan'ın milleti musibetlere, yokluklara ve zorluklara karşı sabretmeye davet etmesini manidar bulan Davutoğlu, "Erdoğan’ın bu sözlerinden musibetlere kimin sabredeceğini öğrenmiş oluyoruz: Millet sabredecek. Peki sabredecek olan milletse musibet kim? Millet hangi musibete sabredecek ve bu musibetin failleri kim? Sabredilmesi gereken musibet fakirlikse, işsizlikse, enflasyonsa, yolsuzluksa, hukuksuzluksa bu fakirliğin ve hukuksuzluğun failleri özneleri kim? Sabredecek olan milletse, musibet bizatihi sizsiniz demektir. Milletimizin başındaki en büyük musibet aile şirketine dönmüş olan bu iktidardır."





DAVUTOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A: BU NASIL BİR ARSIZLIK!





"Bu millet sizi vaaz verin diye seçmedi. Bu millet sizi iş yapın diye seçti iş." diyen Davutoğlu, "Ülkenin ekonomisi fiilen iflas etmiş, fakat bu hükûmetin gündemine bile giremiyor. Biz sefamızı süreriz, şatafat içinde yaşarız, yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızda olur, millete de sabret deriz. Bu nasıl bir arsızlıktır!" ifadelerini kullandı.





DOLARI UMURSAMAMAK REZALET





Davutoğlu, Hazine Bakanlığı koltuğunda oturan Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın "Ben dolar kuruna bakmıyorum." sözlerini "rezalet" diye niteledi.





Davutoğlu şöyle devam etti: "100 milyarlarca dolar borcu olan ülkenin ekonomi bakanına, koalisyon hükûmetine 'doları umursaması' gerektiğini anlatmak zorunda kalıyoruz. Böyle bir rezalet olabilir mi? Biz milletin hazinesini, nesillerimizin geleceğini bunlara nasıl emanet ederiz Allah aşkına? Bu nasıl bir rezalettir."





Davutoğlu, "Böyle bir ekonomi programı olabilir mi? Sayın Bakan, tamam anladık dolara bakamıyorsun, fakat en azından önüne bakmayı öğren. Yahu nasıl bu ülkenin 2023 Ekonomik Büyüklük hedefi 2007’nin seviyesi olabilir? Bunlara lazım olan küçük, içine kapanmış, demokrasiden istifa etmiş; aile şirketi gibi yönetecekleri bir Türkiye'dir." dedi.



