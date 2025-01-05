'Milletin cebinden 1 kuruş çıkmayacak' denmişti: Çanakkale Köprüsü'nden 281 Milyon euroluk yük

Ağır vergilerle geçen 2024 yılı geride kalırken, 2025'te de vatandaşı büyük bir geçim sıkıntısı bekliyor. Muhalefet kanadının duruma tepkisi sürerken, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çanakkale Köprüsü ile ilgili dikkat çeken veriler paylaştı.





Köprünün hata payının yüzde 84 olduğunu belirten Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'nin Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Çanakkale Köprüsü’nün 2024 yılı zarar karnesini açıkladı.





HATA PAYI YÜZDE 84

Yavuzyılmaz, köprünün yarattığı maddi yükü şöyle anlattı:





"AK Parti tarzı Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Çanakkale Köprüsü’nün 2024 yılı zarar karnesi çıktı. 2024 yılında Garanti edilen araç geçiş sayısı: 16.425.000 Gerçekleşen araç geçiş sayısı: 2.684.738 Hata payı: %84 Hazinenin şirkete ödediği garanti tutarı: 281.675.371 Euro. 281 Milyon Euro!"











