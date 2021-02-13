Samanyolu Haber /Ekonomi / Milletle alay eden Takvim'e cevap! /13 Şubat 2021 17:50

Milletle alay eden Takvim'e cevap!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) medya havuzunda yer alan Takvim gazetesinin zamları gölgelemek için yayımladığı manşet habere sosyal medyada alay konusu oldu. Takvim gazetesi ile markete giden Şanlıurfalı Rıdvan Kevrek, gazetenin tavsiyeleriyle alay etti.

Milletle alay eden Takvim'e videolu cevap

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın idare ettiği Turkuvaz Medya'ya ait Takvim gazetesi gıda fiyatlarına gelen zamları kamufle etmek için alışveriş rehberi yayımlamıştı. 

Gazetenin market alışverişi tavsiyelerini alaya alan videolara bir yenisi eklendi.

ET REYONLARINDA BURNUNU KAPATTI

Şanlıurfa'da Rıdvan Kevrek yayınladığı videoda çocuğuyla birlikte markete gittiği görülüyor. Gazetenin tavsiyesine uyarak çocuğunun gözlerini kapatan Kevrek, büyük market arabası da almadı. 
Takvim'in tavsiyelerini okuyan ve ürünlere dokunmayan Kevrek, et reyonlarının önünden geçerken kendisinin ve arkadaşının burnunu tıkadı. Promosyon ürünlerinden tatmayı reddetti.

AY SONUNU RAHATLIKLA GETİRİRSİN

Kevrek sadece bir ekmek alarak market alışverişini bitirdi. “Sadece bir ekmek alabildim.” diyen Kevrek’e alışverişe eşlik eden bir vatandaş, “İşte her alışverişte böyle yaparsan ay sonunu rahatlıkla getirirsin abi.” karşılığı verdi.
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Milletle alay eden Takvim'e videolu cevap

Milletle alay eden Takvim'e videolu cevap

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