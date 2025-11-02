Milletvekili açıkladı: İşte AKP’nin belgeli helikopter vurgunu!

Denizyavuzyılmaz’ın paylaştığı belgeye göre helikopter Katar ortaklı bir şirketten kiralanıyor ve günlük 36 bin dolar kira ödemesi yapılıyor. Bugünkü kurla 1 milyon 512 bin lira civarında…





Deniz Yavuzyılmaz’ın paylaşımı şöyle:





AKP’nin belgeli helikopter vurgunu!





Türkiye Petrolleri A.Ş.‘nin alt şirketi olan Türkiye Petrolleri Offshore A.Ş.‘nin; sondaj gemilerine alınan helikopter hizmetleri için, Katar ortaklı bir helikopter kiralama şirketine yaptığı devasa tutardaki ödemeleri tespit ettik.





TP-OTC önce kiralama tutarlarını TPAO’dan tahsil ediyor, ardından Redstar şirketine aktarıyor.





Helikopter başına ödenen;





Günlük kira tutarı: 36.000 Dolar

Aylık kira tutarı: 1.116.000 Dolar

Yıllık kira tutarı: 13.140.000 Dolar

Güncel Kur’la: 552.668.400 Lira





Yıllık 552 Milyon Lira!





Bir helikopter için ödenen bu fahiş kira tutarıyla, 1 yılda helikopteri satın almak mümkünken, bu yapılan soygundur!





İşte belgesi:







