02 Kasım 2025 11:45

Milletvekili açıkladı: İşte AKP’nin belgeli helikopter vurgunu!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “AKP’nin belgeli helikopter vurgunu!” başlıklı paylaşımda, “Bir helikopter için ödenen bu fahiş kira tutarıyla, 1 yılda helikopteri satın almak mümkünken, bu yapılan soygundur!” ifadelerini kullandı.

Denizyavuzyılmaz’ın paylaştığı belgeye göre helikopter Katar ortaklı bir şirketten kiralanıyor ve günlük 36 bin dolar kira ödemesi yapılıyor. Bugünkü kurla 1 milyon 512 bin lira civarında…

Deniz Yavuzyılmaz’ın paylaşımı şöyle: 

AKP’nin belgeli helikopter vurgunu!

Türkiye Petrolleri A.Ş.‘nin alt şirketi olan Türkiye Petrolleri Offshore A.Ş.‘nin; sondaj gemilerine alınan helikopter hizmetleri için, Katar ortaklı bir helikopter kiralama şirketine yaptığı devasa tutardaki ödemeleri tespit ettik.

TP-OTC önce kiralama tutarlarını TPAO’dan tahsil ediyor, ardından Redstar şirketine aktarıyor.

Helikopter başına ödenen;

Günlük kira tutarı: 36.000 Dolar
Aylık kira tutarı: 1.116.000 Dolar
Yıllık kira tutarı: 13.140.000 Dolar
Güncel Kur’la: 552.668.400 Lira

Yıllık 552 Milyon Lira!

Bir helikopter için ödenen bu fahiş kira tutarıyla, 1 yılda helikopteri satın almak mümkünken, bu yapılan soygundur!

İşte belgesi:


