Milletvekili adayına kendi sandığından oy çıkmadı

Sözcü'de yer alan habere göre 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı rutin itiraz süreçleri devam ediyor.



Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Batur, Twitter hesabından, oy kullandığı sandığın tutanağıyla ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı.



TKP’nin adayı Ahmet Batur, eşiyle birlikte oy kullandığı sandıktan partisine oy çıkmadığını söyledi.



“YSK’YA HATALI TUTANAK İLETİLMİŞ”



Ahmet Batur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:



* “TKP milletvekili adayıyım. Eşimle birlikte aynı sandıkta oy kullandık. Bugün oy ve ötesinin sitesinden bakayım dedim. Bir de ne göreyim. Kendi partime oy verememiş oldum, iyi mi!



* Müşahitlere sordum. Bize verilen tutanaklarda yanlış yok. Ama YSK’ya hatalı tutanak iletilmiş.”