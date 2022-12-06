Milletvekili , aynı ürünlere bir yıl sonra iki kat para ödedi

İYİ Parti’nin Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, eşi Nigar Dikbayır ile alışverişe çıktı ve fiyatları geçen seneyle kıyasladı.





AYNI ÜRÜNLERİ ALDILAR

Geçen sene kasım ayında yaptıkları aynı alışverişe 871 lira harcadıklarını belirten İYİ Partili Dikbayır, “Bir sepet oluşturduk, aldıklarımız şu anda bin 648 lira, aynı ürünleri biz geçen sene kasım ayında almıştık, 871 lira tutmuştu” dedi.





SEPETİN BÜYÜK KISMI YİYECEKLERDEN OLUŞTU

Dikbayır çifti; 1 kg biber, 1 kg domates, 1 kg salatalık, 1 kg kabak, 1 kg patlıcan, 1 kg limon, adet karnabahar, 1 kg yeşil fasulye, adet marul, 500 gram havuç, 1 kg üzüm, 1,5 kg elma, 1 kg soğan, 1 kg patates, 1 kg sarımsak, bebek maması, çocuk bezi, 2 paket makarna, 1 kg kırmızı mercimek, 1 kg pirinç, 1 kg bulgur, yarım kilo peynir ve tereyağ, 1 kg kaşar peyniri, 30’lu yumurta (2 paket), 1 kg un, 2 kg şeker aldı.





FİYATLAR ALMIŞ BAŞINI GİTMİŞ

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya’ya seslenip “Rakamları doğru açıklayın” diyen Dikbayır, “Sizin yaptığınız çalışma çok önemlidir çünkü asgari ücretli vatandaşlarımız buna bağlı olarak kamuda çalışan vatandaşlarımız, emeklilerimiz sizin açıklayacağınız enflasyon rakamlarına göre maaş zammı alacaklar. Üzerinizde büyük bir vebal var. Sizin yaptığınız çalışmayı yakından takip ediyoruz. Geçen ay yaptığımız alışverişe göre fiyatlar almış başını gitmiş, sizin bu beceriksizliğinizin acısını vatandaşımız çekiyor” dedi.



