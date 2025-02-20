Milletvekili Doğan Demir isyan etti: Bir kuru maaşımız var, 196 bin TL yetmiyor

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, yerel basına verdiği röportajda “Maaşınız yetiyor mu?” sorusuna yanıt vererek, birçok milletvekilinin banka kredisi kullanmak zorunda kaldığını söyledi.



Milletvekili maaşlarının 196 bin 775 TL olduğunu ifade eden Demir, sürekli artan giderlerden dolayı bu maaşın yeterli olmadığını savundu.



'BİR KURU MAAŞIMIZ VAR'



“Bizim sadece bir kuru maaşımız var” diyen Demir, vekillere sağlanan bazı ayrıcalıkları kullanmadığını belirterek, “Bir de konuştuğumuz telefonumuz bedava ama ben bedava telefonu kullanmıyorum. Meclis’te hiç eksik olmayan misafirlerimize yemek, çay, kahve ikramı; misafirhanelerde konaklama, yol faturası hepsi cebimizden… Ankara- İzmit-İstanbul arası haftada en az iki üç defa gidip geliyoruz… Düğünler, cemiyetler, takıdır, çiçektir, hediyedir derken inanır mısın, birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var!” ifadelerini kullandı.



SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU



Demir’in bu açıklamaları kamuoyunda gündem oldu. Sosyal medyada birçok kişi, milletvekillerinin maaşlarının zaten yüksek olduğunu savunarak açıklamalara tepki gösterdi.