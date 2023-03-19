Samanyolu Haber /Gündem / "Milletvekili olmadan böyleyse ; olursa siz düşünün artık" /19 Mart 2023 22:04

"Milletvekili olmadan böyleyse ; olursa siz düşünün artık"

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde milletvekili olabilmek için aday adayları ortaya çıkmaya başladı. Kastamonu'da avukat Devlethan Yazımcı, AKP'den aday adayı olmak için başvuru yapmaya lüks araçlarla gitmesi dikkat çekti. Yazımcı'nın hazırladığı video sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Bir kullanıcı "Milletvekili olmadan böyleyse ; olursa siz düşünün artık" diye yazdı.

Milletvekili olmadan böyleyse

AKP’den milletvekili aday adaylığı başvurusunu yapmaya lüks araçlardan oluşan kalabalık bir araç konvoyu ile giden avukat Devlethan Yazımcı, bir de klip hazırlatarak bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda araç konvoyunun yanı sıra eşiyle birlikte başvuru yapmaya giden Yazımcı’nın kendisine destek verenleri selamlaması ve teşekkür etmesi yer aldı.

“AK DAVAMIZA HAYIRLI OLSUN”

Hazırlanan video klipi sosyal medyada paylaşan Devlethan Yazımcı, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Türkiye'nin geleceğini zihni ve bedeni esir edilmiş mankurtlara değil, ancak fikri hür vicdanı hür irfanı hür ufku açık gençlere emanet edebiliriz’ söylemine kulak vererek Kastamonu'nun genç bir evladı olarak; doğup büyüdüğüm, havasını soluduğum ,ekmeğini yiyip suyunu içtiğim, sokaklarında koştuğum, çocukluğum ,gençliğim yani her şeyim kadim şehir Kastamonumuzun bir evladı olarak, Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılında ülkemizin kader seçiminde, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu kutlu davanın bir neferi olmak üzere 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmaya karar verdim. Vermiş olduğum bu karar başta ülkemize, milletimize şehrimize ve AK davamıza hayırlı olsun”


SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ


Öte yandan Yazımcı’nın lüks araçlarla aday adaylığı başvurusuna gitmesine sosyal medyada vatandaşlar tepki gösterdi. Tepkisini de sosyal medyada dile getiren  kullanıcılarından biri “Milletvekili olmadan böyle; olursa siz düşünün artık” diye yazdı
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