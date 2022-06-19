Samanyolu Haber /Politika / 'Milletvekili olmasam, şu anda karakolda işkence görüyordum' /19 Haziran 2022 15:51

'Milletvekili olmasam, şu anda karakolda işkence görüyordum'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Avukat Mustafa Yeneroğlu, Kızılay’da polisin tehdidiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeneroğlu, “Biliyorum ki milletvekili olmasaydım şu anda karakolda işkence görüyor olurdum.” dedi.

Polisten Mustafa Yeneroğlu'na tehdit

Kızılay’da önceki gün bir polisin parmak sallayarak ‘lan’ diye hitap ettiği DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, kendisine verilen desteğe teşekkür etti. Yeneroğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

Binlerce güzel insan mesaj attı, aradı, desteğini bildirdi. Maalesef çoğuna cevap veremiyorum. Herkese müeşekkirim. Biliyoruz ki kameraların olmadığı yerde insanlıktan nasipsizler ne kötülükler yapıyor. Sakın yılmayalım! Güzel günler gelecek, vatanımızı huzura kavuşturacağız!

Konu ben değilim. Sayısız vatandaşımıza yapılan kötülüklerin onda biri dahi bana yapılmadı. Biliyorum ki milletvekili olmasaydım şu anda karakolda işkence görüyor olurdum. Ülkemiz bu halde maalesef. Çünkü devlet gücünü hukuk dışı şahsi tasarruf alanı zannedenler yönetimde.

Aşacağız bu günleri! Aşana kadar mücadele edeceğiz! Yeter ki öfke seline teslim olmayalım, haksızlığa karşı çıkarken haksızlık yapmayalım. Her zaman insan onur ve haysiyetini üstün tutalım. Zorbalara inat demokrasiye, hukukun üstünlüğüne sımsıkı sarılalım. Kazanacağız!
İşte o skandal görüntüler…
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Polisten Mustafa Yeneroğlu'na tehdit

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