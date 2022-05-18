Samanyolu Haber /Dünya / İngiliz muhafazakar milletvekili, tecavüz şüphesiyle tutuklandı /18 Mayıs 2022 07:18

İngiliz muhafazakar milletvekili, tecavüz şüphesiyle tutuklandı

İngiltere'de iktifardaki Muhafazakar Parti'den bir milletvekili tecavüz ve cinsel saldırı şüphesiyle tutuklandı.

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Metropolitan Polisi, ismini açıklamadığı 50'li yaşlardaki bir kişinin, 2002 ile 2009 yılları arasındaki iddialar nedeniyle gözaltında olduğunu kaydetti.

Milletvekilinin görevi kötüye kullanma suçlamasıyla da yargılanabileceği belirtiliyor.

Polisi sözcüsü, şüphelinin kimliğini açıklamadı ve milletvekili olup olmadığını doğrulamadı. Yayınlanan bildiride Ocak 2020'de 2002 ve 2009 yılları arasında işlendiği iddia edilen cinsel suçlarla ilgili bir şikayet alındığı kaydedildi. Ayrıca suçların Londra'da işlendiği iddia ediliyor.

Açıklamada, "Bir adam, uygunsuz saldırı, cinsel saldırı, tecavüz, güveni kötüye kullanma ve kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle tutuklandı." denildi.

Muhafazakar Parti'nin disiplin kurulu, milletvekillerinden soruşturma sırasında "Parlamento'dan uzak durmasını" istedi.

Kuruldan yapılan açıklamada, "Soruşturmanın sonuna kadar daha fazla yorum yapmayacağız." ifadesine yer verildi.

Metropolitan polisi, soruşturmanın özel suç birimi tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Bu ayın başlarında, Imran Ahmad Khan, 15 yaşındaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulunduktan sonra milletvekiliğinden istifa etmişti.
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