Milletvekilinden şok iddia: 'Trump'a suikastin ardından Zelenski var!'

Ukrayna milletvekili Artem Dmitruk, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski rejiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında suikast girişiminde ve ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'ün yakın zamanda öldürülmesinde parmağı olduğunu iddia etti.

Rusya devlet haber ajansı TASS için bir yazı kaleme alan Dmitruk, Trump’ın başkanlık seçimleri öncesi dönemde kulağını mermini sıyırdığı ve Trump müttefiki aktivist Charlie Kirk’ün öldürüldüğü suikast girişimlerinin arkasında Ukrayna lideri Zelenskiy rejiminin olduğunu iddia etti.

“Bunu tüm sorumluluğumla söylüyorum. Zelenski’nin, Trump'ın hayatına kast edilen suikast girişiminde ve Charlie Kirk'ün öldürülmesinde hem ideolojik hem de pratik olarak parmağı var.”

Dmitruk’a göre Kiev’deki Zelenskiy rejimi “Ukrayna'daki sıradan bir vatandaştan ABD başkanına kadar” herkesi öldürebilecek kapasitede.

TRUMP İKİ GİRİŞİMDEN KURTULMUŞTU
Trump, bir yıldan kısa bir sürede iki suikast girişiminden kurtuldu. İlki, geçen temmuz ayında Pennsylvania'da düzenlenen seçim mitinginde, bir keskin nişancının kurşununun politikacının kulağını sıyırmasıyla gerçekleşti. Ardından, Ukrayna yardımlarının artırılmasını savunan bir kişi, Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinin yakınında ateş açtı.

TRUMP MÜTTEFİKİ KIRK SUİKASTI ABD'Yİ SARSTI
31 yaşındaki Kirk, 10 Eylül'de Utah'ın Orem kentindeki üniversitede yaptığı konuşma sırasında vurularak öldürüldü. Aktivist, Başkan Donald Trump'ın ve İsrail’in destekçisiydi. Bazı kaynaklara göre Kirk, son başkanlık seçimlerinde Trump'ın zaferine önemli katkıda bulunmuştu. Kirk, Amerika'nın Ukrayna'ya askeri yardımına defalarca karşı çıkmıştı.
