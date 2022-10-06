Milletvekili'nin KKTC Meclisi'nde yaptığı konuşma gündem oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde CTP Milletvekili Doğuş Derya'nın, KKTC Meclisi'nde bazı milletvekillerinin KKTC'nin sorunlarına yaklaşımını ile AKP'nin KKTC'ya yaklaşımını eleştirdiği konuşması gündem oldu. Silahlanma ve militarist hareketlere karşı olduklarını ve federal çözümü savunduklarını ifade eden Derya, "İsteyen istediği yerde hamasetini yapsın. 'KKTC'yi tanıyın' demiş sayın Erdoğan, önce kendileri tanısınlar. Bu ülkede ayrı bir devlet olduğunu, bu ülkenin kurumları ve parlamentosu olduğunu kendileri tanısınlar önce" diye konuştu.





Derya konuşmasında Türkiye ile Yunanistan arasında KKTC üzerinden yapılan tartıuşmalara dikkat çekerek "Birileri milliyetçilik yarışına girecek diye bu ülkenin evlatlarının geleceği ortadan kalkıyor. Bir Kıbrıslı yurtsever bir Kıbrıslı Türk olarak konuşuyorum" dedi.





Derya konuşmasında ayrıca istek parçayı bilmediği için katledilen müzisyen Onur Şener'i de gündeme getirerek "Sarayları olan ama sosyal devlet olmayan bir yer Türkiye" eleştirisini yöneltti.