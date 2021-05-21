Milletvekilinin sevgilisi için Soma davası da Hizmet'e yıkılmak istendi

Cumhuriyet gazetesinde dikkat çeken bir haber yer aldı. Habere göre Soma maden faciası Hizmet Hareketi'nin üzerine yıkılmak istendi.





Soma'daki maden faciasında 2014 yılında 301 madencinin hayatını kaybetmişti. Soma Maden İşletmesinin sahibi Can Gürkan, kazadan 2 yıl sonra gerçekleşen 15 Temmuz’un akabinde, Soma’nın failinin Hizmet Hareketi olduğunu ileri sürmüş, Kazada ihmali olduğu gerekçesiyle yargılanan 46 tutuksuz sanık da iddiaların araştırılması için savcılığa başvurmuştu.







Gazetede yer alan yeni skandal iddiaya göre bir siyasetçi, Soma davasıyla ilgilenen yargı mensubuyla görüşerek bir milletvekilinin sevgilisi için yardım istedi. İddiaya göre, bu milletvekilinin sevgilisinin çok yakını da sanıklar arasında. Habere göre o yargı mensubunun, Soma katliamında Hizmet Hareketi'nin sabotajı olduğuna dair yargılama sürecini başlatırsa paraya boğulacağı söylendi. Ayrıca istediği yüksek bir makama getirilecekti.







İÇERİĞİ BELİRSİZ DOSYA





Haberde, yargı mensubunun teklifi elinin tersiyle ittiği, buna karşın takipsizlik kararı verilmeyen ve dava açılmayan içeriği belirsiz dosyasının ise hala raflarda bekletildiği ileri sürüldü.



