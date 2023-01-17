Samanyolu Haber /Gündem / Milletvekilleri Başarır ve Türkkan'ın savunmaları istendi /17 Ocak 2023 17:30

Milletvekilleri Başarır ve Türkkan'ın savunmaları istendi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

SHABER3.COM

TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yazılı savunmalarını vermek üzere tebligat gönderdi.

Komisyon, iki milletvekiline yazılı savunma için 24 Ocak, sözlü savunma için 25 Ocak tarihine kadar süre verdi.

NE OLMUŞTU?
CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında 'mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık', İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında ise 'şehit yakınına hakaret' ve 'basit yaralama'dan fezleke hazırlanıp Meclis'e gönderilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Milletvekilleri Başarır ve Türkkan'ın savunmaları istendi Sonraki Haber >>

Alman polisi çamura saplandı

Alman polisi çamura saplandı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

Akşener’den ilk seçim videosu!

Akşener’den ilk seçim videosu!

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

Nepal’de uçak düştü

Nepal’de uçak düştü

SADAT krizi TV 100'de kelle aldı

SADAT krizi TV 100'de kelle aldı

[Harun Tokak ] Acılara Yer Kalmadı Yüreğimde

[Harun Tokak ] Acılara Yer Kalmadı Yüreğimde

Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: 1 ölü

Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: 1 ölü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:16:39