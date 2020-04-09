Samanyolu Haber /Politika / Milletvekillerine 'af' mektubu /09 Nisan 2020 15:10

Milletvekillerine 'af' mektubu

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile hazırladığı infaz indirimi paketinde azılı suçlulara af yolu açılırken, siyasi ve düşünce suçlarından ötürü yıllardır hapis yatanlar liste dışı tutuldu. Düzenlemedeki çarpıklığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekillerine gönderiği mektupta ifade eden Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, silahlı terör örgütü üyesi olduğuna dair haklarında somut delil bulunmayan ve şiddete bulaşmayan herkesin infaz düzenlemesinden faydalanması gerektiğini söyledi.

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SAMANYOLUHABER- Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekillerine bir mektup göndererek, infaz indirimi düzenlemesinin mevcut hâlinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Karaduman, mektubunda şu ifadeleri kullandı: “Olağan süreçte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) denetim ve gözetimi altındaki bankaya para yatırmayı terör suçu saymak son derece yanlıştır."

Mektupta, “Bütün davranışlarımızda halkımıza ve nihayetinde Allah’a hesap vereceğimizi unutmamalıyız.” ifadeleri yer aldı.

SAADET PARTİSİ MİLLETVEKİLİ KARADUMAN'IN MİLLETVEKİLLLERİNE GÖNDERDİĞİ MEKTUP:

"Sayın Milletvekili;

Olağanüstü günleri yaşadığımız bu dönemde, halkın temsilcileri olarak üzerimize düşen mesuliyet her zamankinden daha fazladır. Bugünkü öncelikli mesuliyet, her insanın en temel hakkı olan “yaşama hakkı”nı müdafaa etmektir. 

Koronavirüs salgını ile birlikte cezaevlerindeki hastalık riski düşünülerek infaz düzenlemesi sürecinin ivedilikle sonuçlandırılması önem arz etmektedir. Bu konuda üstlendiğimiz görev, büyük bir öneme sahiptir.

Hazırlanan infaz düzenlemesinin, hukuki temeli olmayan bazı sebeplerden dolayı içeride tutulan binlerce mahkûmu kapsamayacağını görmekteyiz. 

Adil yargılanma hakkı ve hukuk önünde eşitlik gibi temel ilkeler hepimiz içindir. Adaleti üstün tutmak inancımızın ve insanlığa karşı sorumluluğumuzun gereğidir.

BDDK’nın denetim ve gözetimi altındaki bankaya para yatırmayı terör suçu saymak, Milli Eğitim Bakanlığı’nca faaliyetine izin verilen okul ya da dershanede eğitim görmek ve buralarda çalışmış olmayı terör suçu saymak son derece yanlıştır.

Aynı şekilde; tatbikata götürülmek üzere otobüslere bindirilen ve hain darbe kalkışmasına dair en ufak bir malumatı olmayan askeri lise öğrencilerinin müebbet hapis cezasına çarptırılması büyük bir yanlıştır.

Siz de takdir edersiniz ki yargı düzenlemesi; silahlı terör örgütü üyesi olduğuna dair haklarında somut delil bulunmayan, şiddete bulaşmadığı halde tutuklanan ve hüküm giyen kişileri de kapsamalıdır.

Hukuk, siyasi mensubiyetine ve kimliğine bakmaksızın bütün insanlara eşit muamelede bulunan bir kurumdur. 

Adil yargılanma hakkı ve hukuk önünde eşitlik hakkı Anayasa ile güvence altına alınmıştır.
Bütün davranışlarımızda halkımıza ve nihayetinde Allah’a hesap vereceğimizi unutmamalıyız. 

Bizlerin bu noktada yapması gereken kamuoyunu dinlemek ve adaleti üstün tutma yönünde duruş sergilemektir."
Abdülkadir Karaduman
Konya Milletvekili
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