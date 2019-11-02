Milletvekillerine bunu yapan polis...

İstiklal Caddesi’nde partilerinin İstanbul İl Kongresi’ne dair çağrı bildirisi dağıtmak isteyen Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) milletvekilleri polis ablukasına alındı.





Polis kalkanları arasında kalan HDP milletvekilleri, "Bu onların bizim haklılığımızdan ne kadar korktuklarının göstergesidir.” diyerek tepki gösterdi.







HDP İstanbul İl Teşkilatı'nın yarın Küçükçekmece’de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde yapılacak kongresi öncesi partililer İstiklal Caddesi’nde bildiri dağıtmak istedi.





POLİSLER MİLLETVEKİLLERİNİN ÖNLERİNİ KESTİ





Aralarında HDP milletvekilleri Garo Paylan, İmam Taşçıer, Zeynel Özen, Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu ve Ali Kenanoğlu'nun da bulunduğu HDP’liler, önünde bir araya geldikleri İHD İstanbul Şubesi’nin bulunduğu sokaktan İstiklal Caddesi’ne çıkmak istedi.

Ancak partililerin önü, cadde girişinde polislerce kesildi. Polis amirleri, kitlesel şekilde bildiri dağıtımına izin verilmeyeceğini, sadece milletvekillerinin bildiri dağıtabileceğini belirtti.

Engellemeye rağmen bildiri dağıtmak isteyen milletvekilleri ve partililerin önünü caddeye çıkmalarından kısa bir süre sonra yeniden polislerce kesildi.





Kalkanları ile vekillerin etrafını saran polisler, "Biz size 'sadece bildiri dağıtacaksınız' dedik. Siz insanlara çağrı yapıyorsunuz." diyerek bildiri dağıtımına izin verilmeyeceği kaydetti.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisine muhalif herkesi polis kalkanı, biber gazı ve copla baskı altına alıyor. Erdoğan özgürlüklerden ne kadar korktuğunu HDP milletvekillerini polis ablukasına alarak ele veriyor.

MİLLETVEKİLLERİNİN ETRAFINI KALKANLI POLİSLER SARDI





Polisler, zorla milletvekillerinden ayırdıkları partililere dağılmamaları durumunda müdahale edileceği uyarısında bulundu.

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen'in tüm diyalog girişimlerine rağmen kitleyi uzaklaştıran polisler, vekillerin etrafını kalkanlarıyla sarmayı sürdürdü.





Etraflarındaki polis kordonu ile cadde boyunca yürümeye başlayan milletvekilleri, caddeden geçenlere bildiri dağıtıp kongreye katılım çağrısında bulundu.





POLİS GAZETECİLERİ DE ENGELLEDİ





O anlarda milletvekillerini takip eden gazeteciler de polis engeli ile karşılaştı. Polisler, gazetecileri çekim yapmaları halinde onları gözaltına alacaklarını ifade etti.





Mezapotamya Haber Ajansı'nın haberine göre, çekim yapmaya devam eden kimi gazeteciler, polislerce iteklenerek uzaklaştırılmaya çalışıldı.





ZEYNEL ÖZEN: HAKLILIĞIMIZDAN KORKUYORLAR





HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, polis kalkanlarının ardından şöyle seslendi: "Değerli halkımız bugün yapılanları görüyorsunuz. Bu onların bizim haklılığımızdan ne kadar korktuklarının göstergesidir. Partimizin kongresine çağrı yapmamıza bile engel olmaya çalışıyorlar."

ALİ KENANOĞLU: YARIN HESAP VERECEKLER





İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ise, "Tüm dünya bunu görsün. Bu uygulamalar bu ülkede demokrasi, barış ve özgürlük olmadığının göstergesidir. Bugünlerin geçeceğini biliyoruz. Bugün bu hukuksuzlukları yapanlar yarın hesap verecekler." dedi.

Kenanoğlu'nun konuşmasının ardından caddede biriken vatandaşlar alkış ve sloganlarla destekte bulundu. Polis kalkanları arasında Tünel’e kadar yürüyen vekiller, geri dönerek bir tur daha yürüdü.





Daha sonra HDP İl Örgütü binasına geçmek isteyen vekiller, parti binasına yine polis ablukasında gitmek zorunda kaldı.

GARO PAYLAN: MEMLEKET GİBİYİZ







Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, kendilerini ablukaya alan polislerin görselini şahsi Twitter hesabından paylaştı: "Elimizde karanfil milleti kongremize çağırmak istedik. Vatandaş nasılsınız diye sordu. Memleket gibiyiz, dedik..."