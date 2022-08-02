Samanyolu Haber /Teknoloji / Milletvekillerine 'TikTok' uyarısı /02 Ağustos 2022 14:37

Milletvekillerine 'TikTok' uyarısı

Dönem dönem kullanım tarzı ve zararları konusunda haberlere de konu olan sosyal emdya uygulaması TikTok için bu kez de Yeni Zelanda milletvekillerine bir uyarı yapıldığı aktarıldı.

SHABER3.COM

diken.com.tr'de yer alan habere göre Yeni Zelanda’da milletvekilleri, video paylaşım uygulaması TikTok kullanmamaları konusunda uyarıldı.

Uyarı, Meclis Başkanı Trevor Mallard’dan geldi. Mallard, milletvekillerine özellikle parlamentodaki işleri için kullandıkları telefon ve diğer cihazlarda uygulamayı kullanmamalarını tavsiye eden bir e-posta yolladı.

Mallard’ın mesajında, ”Kullandığınız takdirde cihazlarınızdaki verilere ByteDance (TikTok’un sahibi) ve Çin hükümeti erişebilir. Verilerinizi tehlikeye atmış olursunuz” dendi.

Mesajda, TikTok’u bu riske rağmen kullanmaya devam etmek isteyen vekillerden dikkatli olmaları, kontrol mekanizmalarını çalıştırmaları istendi.

TikTok’taki güvenlik kaygıları ve şirketin Çin devletine yakınlığı ilk kez uyarı konusu olmuyor. 2020’de Donald Trump ABD başkanıyken Çin hükümetine yakınlığını ve güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek yasaklanmasını istemişti.
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