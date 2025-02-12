'Milletvekillerine trafik cezası muafiyetini' duyuran Sabahat Akkiraz'a tepki yağıyor!

Mevcut vekillere tanınan bu hakkın eski vekilleri de kapsamasıyla 3 bin 600 vekilin muafiyetten yararlanacağı ileri sürülmüştü.
'KURALLAR HERKES İÇİNDİR, BIRAKIN İMTİYAZI!'
Türkücü ve eski CHP vekili Sabahat Akkiraz, "TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığından aradılar dilekçeyle başvurursam 1 aracım trafik cezalarından muaf olacakmış! Neden? Kurallara uymama hakkım mı var? Kurallar herkes içindir. Geçiş üstünlüğü olan araçlar kanunla belirlenmiştir. Bırakın kendinize sürekli imtiyaz almayı" açıklamasıyla konuyu kamuoyuna duyurmuştu.
'BU SAÇMA HAKSIZLIK DUYULMAYACAKTI'
Akkiraz devamında ise "Adımı anmaktan ne kadar imtina etseler de demek ki ben tepki vermesem ve bu paylaşımı yapmasam bu saçma haksızlık duyulmayacaktı" dedi.
'BENİ ARIYORLAR, ÇOK TEPKİ VARMIŞ'
Akkiraz, eski bir milletvekili arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesini anlattı.
Trafik cezası muafiyeti düzenlemesini duyurduğu için kendisine tepki gösterildiğini belirten Akkiraz, "Eski bir vekil arkadaşım aradı. Sana çok tepki var dedi! Milletvekillerine trafik cezası kesilmemesi için gelen düzenlemeyi duyurduğum ve karşı durduğum içinmiş! Tepki verenler halk olmadıktan sonra önemli değil dedim. Dün de yanlıştı. Yarın da yanlış olacak." ifadelerini kullandı.