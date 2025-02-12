Samanyolu Haber /Politika / 'Milletvekillerine trafik cezası muafiyetini' duyuran Sabahat Akkiraz'a tepki yağıyor! /12 Şubat 2025 12:39

'Milletvekillerine trafik cezası muafiyetini' duyuran Sabahat Akkiraz'a tepki yağıyor!

Hem eski hem de yeni vekillerle birlikte 3 bin 600 vekilin, trafikte kurallarını ihlal etse de ceza ödemeyeceğine dair düzenleme iddiası çok tartışıldı. Konuyu kamuoyuna duyuran eski vekil ve sanatçı Sabahat Akkiraz, milletvekili arkadaşlarının kendisine tepki gösterdiğini anlattı.

SHABER3.COM

Sözcü'nün haberine göre, Meclis'te onaylanırsa yürürlüğe girecek yeni uygulamayla, mevcut vekillerin 2 aracının, eski vekillerin de bir aracının trafik cezasından muaf olacağı gündeme gelmişti.

Mevcut vekillere tanınan bu hakkın eski vekilleri de kapsamasıyla 3 bin 600 vekilin muafiyetten yararlanacağı ileri sürülmüştü.

'KURALLAR HERKES İÇİNDİR, BIRAKIN İMTİYAZI!'

Türkücü ve eski CHP vekili Sabahat Akkiraz, "TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığından aradılar dilekçeyle başvurursam 1 aracım trafik cezalarından muaf olacakmış! Neden? Kurallara uymama hakkım mı var? Kurallar herkes içindir. Geçiş üstünlüğü olan araçlar kanunla belirlenmiştir. Bırakın kendinize sürekli imtiyaz almayı" açıklamasıyla konuyu kamuoyuna duyurmuştu.

'BU SAÇMA HAKSIZLIK DUYULMAYACAKTI'

Akkiraz devamında ise  "Adımı anmaktan ne kadar imtina etseler de demek ki ben tepki vermesem ve bu paylaşımı yapmasam bu saçma haksızlık duyulmayacaktı" dedi.

'BENİ ARIYORLAR, ÇOK TEPKİ VARMIŞ'

Akkiraz, eski bir milletvekili arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesini anlattı.

Trafik cezası muafiyeti düzenlemesini duyurduğu için kendisine tepki gösterildiğini belirten Akkiraz, "Eski bir vekil arkadaşım aradı. Sana çok tepki var dedi! Milletvekillerine trafik cezası kesilmemesi için gelen düzenlemeyi duyurduğum ve karşı durduğum içinmiş! Tepki verenler halk olmadıktan sonra önemli değil dedim. Dün de yanlıştı. Yarın da yanlış olacak." ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Milletvekillerine trafik cezası muafiyetini' duyuran Sabahat... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:44:31