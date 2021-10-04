Samanyolu Haber /Dünya / Milletvekillerini ve diplomatları koruyan polise tecavüz suçlaması /04 Ekim 2021 12:52

Milletvekillerini ve diplomatları koruyan polise tecavüz suçlaması

Londra Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru tecavüzle suçlandı. 46 yaşındaki David Carrick, bugün yargıç karşısına çıkacak.

SHABER3.COM

Halen gözaltında olan Carrick duruşmaya video konferans sistemiyle bağlanacak.

Carrick'in, milletvekillerini ve diplomatları koruyan birimde görevli olduğu açıklandı.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Carrick'in 4 Eylül 2020'de St Albans'ta izinliyken bir kadına tecavüz etmekle suçlandığı belirtildi.

Londra Emniyet Müdürü Dame Cressida Dick, suçlamanın kendisini "çok kaygılandırdığını" söyledi.

Açığa alınan Carrick hakkında soruşturma başlatıldı.

İngiltere'de Mart ayında Sarah Everard'ın vahşice öldürülmesi ile ilgili davada, Everard'ı zorla alıkoyduktan sonra öldüren polis memuru Wayne Couzens, geçen hafta ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Wayne Couzens'ın, sahte bir suçlamayla gözaltına almakla korkuttuğu genç kadına polis kimliğini gösterdiği ve kelepçe taktığı ortaya çıkmıştı.

Couzens, cezasının açıklanması öncesi "Ağır bir cezayı hak ediyorum" demişti.

3 Mart günü evine yürüyerek dönerken kayıplara karışan Sarah Everard'ın cansız bedeninin kalıntıları 10 Mart'ta, Londra'nın dışındaki Kent bölgesindeki ormanlık alanda bulunmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Milletvekillerini ve diplomatları koruyan polise tecavüz... Sonraki Haber >>

Yeni viral video, Timsah yiyen timsah

Yeni viral video, Timsah yiyen timsah

AKP'li vatandaş: Biz birçok şeyi inkar ediyorduk meğer doğruymuş

AKP'li vatandaş: Biz birçok şeyi inkar ediyorduk meğer doğruymuş

Pandora Papers nedir?

Pandora Papers nedir?

Son fidan basın emekçileri ve Hrant Dink adına dikildi

Son fidan basın emekçileri ve Hrant Dink adına dikildi

AKP'li isim Erdoğan'ı desteklemek isterken ters köşe oldu

AKP'li isim Erdoğan'ı desteklemek isterken ters köşe oldu

Elektrikli otomobil şarj istasyonu

Elektrikli otomobil şarj istasyonu

Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaat'in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti

Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaat'in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

"Afgan ordusunun çöküşü hepimize sürpriz oldu"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:56:24