"MİLLETVEKİLLİĞİ SEBEBİYLE YIRTAR AMA EN AZINDAN TAZMİNAT NOKTASINDA O BEDELİ ÖDER"





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ı hedef aldı.Erdoğan, Yılmaz'ın “Kur korumalı mevduat” için yaptığı “Zımni bir faiz artırımı yapıldı. Bu bir alım fırsatıdır. Başka bir şey değildir. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir” yorumunu eleştirdi.Erdoğan İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz'a "Bu zat da o suçu işlemiştir, bunları hesaba çekecekler. Milletvekilliği nedeniyle yırtar ama tazminatla bedelini öder" sözleriyle tepki gösterdi.“Ana muhalefet ve yavruları, Türk Lirası'nı bir kenara koyup daha çok dolar ve Avro'ya endekslenmek istiyorlar” diyen Erdoğan, “Hele hele Merkez Bankası'nda başkanlık yapmış bir insanın 'Buradan taviz vermeyin, Türk Lirası yine kayba gidecektir' demesi çok daha çirkin, hiç de yakışmıyor. Daha sonra geri vitese taktı falan ama bu millet bunu yutmaz” diye konuştu.Erdoğan şu ifadeleri kullandı:"Merkez Bankası'nda geçmişte başkanlık yapmış olan zat (Durmuş Yılmaz) o da şu anda bu suçu işlemiştir. Hele hele Merkez Bankası'nda başkanlık yapacaksın, kalkacaksın bu tür yol göstericiliğe soyunacaksın. Bunları da aynı şekilde hesaba çekecekler. Durmuş paranın ben evin patronuyum diyor. Evin dairesindeki kapısının ayakkabasıyla ne dalga geçtiler. Biz savunduk. Gayri millilik budur. Kamu görevinde bulunmuş biri kamu aleyhine açıklama yapamaz. Demek ki bir sorun var. Onlar da bunun bedelini ödeyecekler. Şu anda milletvekilliği sebebiyle yırtar ama en azından tazminat noktasında o bedeli öder."