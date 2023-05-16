Milletvekilliği seçiminde yurt dışı oyu nasıl değişti?

Peki, 2023 seçimlerinde yurt dışında hangi parti ne kadar oy aldı? Partilerin 2018 ve 2023 seçimlerinde yurt dışında aldıkları oy oranı nasıl değişti?
AK Parti 2018’de yurt dışında oyların yüzde 52,5’ini almıştı. AK Parti’nin oyları 2023’te yüzde 44,3’e geriledi. CHP ise oylarını aynı dönemde yüzde 17,5’ten yüzde 23,8’e çıkardı.
24 Haziran 2018’de seçime HDP adıyla giren Yeşil-Sol’un oy oranı yüzde 16,8’den yüzde 9,8’e geriledi. MHP’nin oyları ise yüzde 8’den yüzde 11’e yükseldi. İYİ Parti’nin yurt dışı oyları yüzde 4’ten yüzde 3,6’ya geriledi.
Türkiye İşçi Partisi 2023’te yurt dışı oylarının yüzde 2,9’unu alırken seçime Cumhur İttifakı çatısı altında giren Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) yurt dışı oy oranı yüzde 1,2 oldu.