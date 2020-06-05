Milletvekillikleri düşen 3 isim gece yarısı tutuklandı

HDP yazılı açıklama ile gözaltı kararına tepki gösterdi.

HDP’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Planlanmış Saray Darbesinin gereği yerine getiriliyor. Halk iradesini çiğneyerek Milletvekillerimizin vekilliğini düşürenlerin talimatı doğrultusunda Milletvekilimiz Musa Farisoğulları gözaltına alındı. Nerede olursak olalım bu darbeci zihniyete karşı direnmeye devam edeceğiz” denildi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu da HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın ardından gözaltına alınıp tutuklandı.





Berberoğlu gözaltına alınmadan önce Leyla Güven ve Musa Farisoğulları Diyarbakır'da gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı.





Bu haberden bir süre sonra Berberoğlu'nun da gözaltına alındığı haberi geldi. CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından Enis Berberoğlu'nun gözaltına alındığınarak Çağlayan Adliyesi'ne getirildiğini duyurdu. Berberoğlu saat 01.30'da tutuklanarak Maltepe L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.





Yarkadaş şu bilgileri paylaştı:





"CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, saat 23.30 sularında, Yeşilköy'deki evinden gözaltına alınarak Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Şu an Berberoğlu'nun cezaevine sevki için işlemler yapılıyor. Oysa ki; Berberoğlu Pazartesi zaten Çağlayan'a gelecek ve infazı için teslim olacaktı."





"2- Enis Abi'nin morali yerinde. Ne için tutuklandığını da neden bu kadar acele edildiğini de biliyor. Ve traji komik bir ayrıntı: Enis Abi, şu an itibariyle Çağlayan Adliyesi İnfaz Bürosu'nda 65 yaşına girdi. Kendisini soranlara çok selamı var. Her zamanki soğukkanlığı ile dimdik."





"CHP Milletvekili, ağabeyimiz, meslek büyüğümüz Enis Berberoğlu, saat 01.30'da tutuklandı. Berberoğlu, şu an Maltepe L Tipi Cezaevi'ne gönderilmek üzere yola çıkarıldı."





CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da Berberoğlu'nun gözaltına alındığını duyururken, "Enis Berberoğlu İstanbul’da şu an gözaltında. Vatan emniyete götürülüyor. Neden? Bunca zulm neden? Yarın savcıya kendisi gidecek bir insana bunca zalimlik neden?" sözleriyle tepki gösterdi.





Enis Berberoğlu bugün Meclis'te hakkında okunan Cumhurbaşkanlığı fezlekesinin ardından milletvekilliği düşürülünce yaptığı basın toplantısında cezaevine girmek üzere teslim olacağını ifade etmişti. Ancak buna rağmen gözaltına alınıp tutuklandı.