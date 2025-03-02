Milletvikiline 'Emine Erdoğan'a hakaret'ten siyasi yasak ve hapis talebi

Meclis Başkanvekili, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke hazırlanarak Meclis Başkanlığı'na gönderildi.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre fezlekeye konu olan dosyada Karaca’ya yöneltilen suçlamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a 'hakaret' olduğu ve bu suçtan dolayı Karaca’ya 2 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istendiği görüldü.





'HAKARET DEĞİL, SİYASİ ELEŞTİRİ'





Fezlekeyi ve fezlekeye konu olan suçlamayı değerlendiren Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, "İstenen cezanın gerekçesinde eleştiri sınırını aşan ağır ifadeler ile kişinin şeref, onur ve saygınlığını rencide ettiğim iddia edilmiş. Bir gazete haberini alıntılayarak siyasi yorum yapmışım. O dönemde de milletvekiliyim ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım. Siyaset yapıyorum ve o paylaşımda da siyasi bir yorum yapmışım. Bir hakaret söz konusu değil. Hukuken hakaret suçunun unsurları oluşmamıştır" dedi.





'EMİNE ERDOĞAN'IN KAMUSAL GÖREVİ VAR MI?'

Soruşturmaya ilişkin en çarpıcı noktanın Emine Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle siyasi yasak istenmesi olduğunu kaydeden Karaca, "Savcılık hakkımda 'siyasi yasak' talep etmiş. Bu gerçekten acıklı bir durum: 'Emine Erdoğan'a hakaret'. Emine Erdoğan kimdir? Cumhurbaşkanı'nın eşi. Peki kamusal bir görevi var mıdır? Emine Erdoğan'a hakaret ettiğimiz gerekçesiyle 'siyasi yasak' talep etmiş. Bu hukuken mümkün olamaz. Kaldı ki hakaret etmemişim ki hakaret etmiş olsam bile bunun cezası bu değil" diye konuştu.





Karaca, "Siyasi yasak talep edilmesi kabul edilemez. Emine Erdoğan herhangi bir yurttaş, hiçbir kamu sıfatı yok. Cumhurbaşkanı'nın eşi olması ona bir kamusal görev atfetmez" dedi.





Ne olmuştu?





Meclis Başkanvekili Karaca, soruşturmaya konu olan mesajı 2022 yılında sosyal medya hesabından paylaştı.





Karaca X paylaşımında Emine Erdoğan himayesinde kurulan Çevre Ajansı’na kıyılarda ihale yetkisi verilmesini eleştirdi. Gazete Duvar yazarı Bahadır Özgür’ün o dönem Birgün gazetesinde yayımlanan yazısını paylaştığı mesajı alıntılayan Karaca, "İhale verme yetkisi Emine Erdoğan'a! 'Çevre' 'hassasiyet'leriyle 'rant' kapılarını sonuna dek açanlarda bugün EmineErdoğan" dedi.







