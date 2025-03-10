Samanyolu Haber /Spor / Milli atıcılar Avrupa şampiyonu /10 Mart 2025 23:06

Milli atıcılar Avrupa şampiyonu

Olimpiyatlardaki performansıyla tüm dünyada gündem olan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

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Hırvatistan'ın Osijek kentindeki organizasyonda Türkiye'yi temsil eden olimpiyat madalyalı milli sporcular Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, sıralama müsabakasında atmış oldukları 580 puanla altın madalya karşılaşmasına çıkmaya hak kazandı.

Finalde Çek Viktorie Sindlerova-Pavel Schejbal çiftini 16-14 yenen milli atıcılar, altın madalya aldı. Bu kategoride bronz madalya ise Sırbistan'dan Zorana Arunovic-Damir Mikec ikilisinin oldu. Şevval İlayda, Hırvatistan'daki organizasyonda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde de Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya alan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, Türkiye'ye olimpiyat tarihinde atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırmıştı.
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