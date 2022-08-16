Samanyolu Haber /Spor / Milli atlet Yasemin Can Avrupa Şampiyonu oldu /16 Ağustos 2022 00:44

Milli atlet Yasemin Can Avrupa Şampiyonu oldu

Milli atlet Yasemin Can, Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 10 bin metrede 30:32.57’lük derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

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Almanya'nın Münih şehrinde gerçekleşen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda Yasemin Can 10 bin metrede ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Yasemin Can, 10 bin metrede 2016 Amsterdam’dan sonra bir kez daha şampiyonluk kazanma başarısı gösterdi.

Yasemin, finişte elde ettiği 30:32.57’lik derecesiyle kariyerinin en iyi ikinci koşusunu yaparken, şampiyona tarihinde 10 bin metrede iki kez şampiyonluk kazanan ilk kadın atlet oldu.

Geçtiğimiz hafta Konya’da İslami Dayanışma Oyunları’nda hem 5000, hem de 10,000 metreyi kazanarak oyunlarda bu dubleyi gerçekleştiren ilk sporcu olan Can, Münih’te elde ettiği zaferle de bir başka büyük başarıya imza atmış oldu.

Yasemin Can, Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 18 Ağustos akşamı 5000 metre finalinde de madalya arayacak.
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