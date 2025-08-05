Samanyolu Haber /Gündem / Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu /05 Ağustos 2025 18:05

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu

TBMM Başkanlığı’nın komisyon ismi önerisi Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak açıklandı. Komisyon için AKP, “Terörsüz Türkiye”, MHP “Milli Birlik ve Dayanışma”, CHP’yse “Demokrasi, Adalet ve Toplumsal Mutabakat Komisyonu” adlarını önermişti.

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TBMM’de iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı süreç için kurulan komisyonun ismi kabul edildi. TBMM Başkanlığı’nın sunduğu isim önerisi “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” olarak açıklandı. İsim üyelerin onayıyla kabul edildi.

Meclis’te kurulan “açılım” komisyonu ilk toplantısını bugün TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığını yaptığı toplantıya AKP’den 21, CHP’den 10, MHP’den 4, DEM Parti’den 4, Yeni Yol’dan 3, DSP, YRP, TİP, EMEP, BBP ve HÜDA Par’dan ise 1’er üye katıldı.
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