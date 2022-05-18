Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şoförünü şube müdürü yaptı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ÖSYM başkanlığı yaptığı dönemde makam şoförü olan ve devlet memuru olmayan İlyas Öcal’ı Milli Eğitim Bakanlığı’na atanınca sözleşmeli işçi statüsünde yanında getirmişti.







ŞOFÖRÜNÜ ŞUBE MÜDÜR YAPTI





Kamudan Haber sitesinin haberine göre Özer’in makam şoförü İlyas Öcal’ı, Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna istisnai kadro/atama ile alıp devlet memuru yaptığı ortaya çıktı.





Özel kalem kadrosunda birkaç gün görev yapan İlyas Öcal daha sonra hülle yolu ile 76. madde kullanılarak Milli Eğitim Bakanlığına şube müdürü olarak atandı.





OKEY ARKADAŞLARINA ÜST DÜZEY ATAMA





Mahmut Özer; Ziya Selçuk döneminde bakan yardımcısı olarak atamasının ardından Ziya Selçuk’a verilen 10 Bakan müşaviri kadrosunu bizzat kendisine tahsis ettirmiş ve Zonguldak beraber görev yaptığı tüm ekibi okey arkadaşlarına kadar Ziya Selçuk’a, genel müdür, daire başkanı ve müşavir olarak atanmıştı.





Zonguldak’ta rektör olarak görev yaparken kendisinin özel işlerini halleden Mustafa Gelen’i özel kalem müdürü, çocuğunun bakıcısı Emine Eroğlu’nu da Ziya Selçuk’a müşavir yaptıran Mahmut Özer, Zonguldak ilinden okey arkadaşları; Sadri Şensoy’un genel müdür, aile dostu ve arkadaşı aile hekimi Murat İlikhan’ı Bakan müşaviri, yine çocuk doktoru Varım Numanoğlu’nu genel müdür ve eşini de şube müdürü olarak atamasını Ziya Selçuk’a yaptırmıştı. Mahmut Özer; yine Ziya Selçuk döneminde eşinin gün arkadaşları H.Eren Şuna ve Hande Suna (Tamberkan) müşavir / daire başkanı yaptırmıştı.



