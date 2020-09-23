Samanyolu Haber /Gündem / Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Bahçeli açıklaması /23 Eylül 2020 00:31

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Bahçeli açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yeni eğitim ve öğretim yılıyla ilgili yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni eğitim ve öğretim yılına dair açıklamaları nedeniyle teşekkür etti.  

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti. Bakan Selçuk, Bahçeli’nin tweetini alıntılayarak, “Eğitim alanında tüm dünyanın zorlu bir geçiş süreci yaşadığı şu günlerde öğrencilerimizin öğretmenlerimizle buluşmasına dair bu anlamlı mesajı için Sayın Devlet Bahçeli’ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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