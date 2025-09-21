Milli Eğitim Bakanı Tekin devlet okullarını beğenmedi: Kızını öyle bir okula gönderdi ki...

Göreve gelmesinin ardından sürekli bir şekilde tartışmalı söylemleri ve uygulamaları ile gündem olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf bu sefer kızı ile gündemde. Tekin kızını öve öve bitiremediği imam hatipe ya da herhangi bir devlet okuluna göndermedi. Onun yerine lüks bir özel okulu tercih etti.





KIZINI LÜKS KOLEJE GÖNDERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Bakan Tekin'in kızı bu sene sekizinci sınıfa başladı. Tekin'in kızını ne devlet okuluna ne de imam hatibe gönderdiği, Ankara'da olanakları ile öne çıkan bir koleje gönderdiği ortaya çıktı.





HİJYENE BÜYÜK ÖNEM VERİLİYORMUŞ

Tekin'in kızını yazdırdığı okulun internet sitesinde, "Hijyene büyük önem veriyoruz" bilgisinin yer aldığı, ayrıca, "kaliteli temizlik malzemeleri" temizlendiği kaydedildi.





GİTAR, KEMAN, PİYANO SINIFLARI

Ayrıca okulda profesyonel güvenlik görevlileri, açık tarım uygulama alanı, sera alanı, organik yumurta ve tavuk yetiştiriciliği alanı ile gitar, keman ve piyano sınıfları da bulunuyor. Bunlarla beraber okulun sağlık merkezinin yanı başında kapalı yüzme havuzu ve açık spor alanları da mevcut.





DEVLET OKULLARINDA BİR ÖĞÜN YEMEK YOKKEN...

Devlet okullarındaki öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek vermeyen Milli Eğitim Bakanı Tekin’in kızının gittiği okulda kahvaltı ve öğle yemeği olmak üzere iki öğün veriliyor. Ayrıca “İkindi vaktinde” öğrencilere poğaça, meyve ve kuruyemiş gibi atıştırmalık sunuluyor.





Bakanlık yetkilileri konu hakkında sorulan soruları yanıtsız bıraktı.