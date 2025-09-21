Samanyolu Haber /Gündem / Milli Eğitim Bakanı Tekin devlet okullarını beğenmedi: Kızını öyle bir okula gönderdi ki... /21 Eylül 2025 10:30

Milli Eğitim Bakanı Tekin devlet okullarını beğenmedi: Kızını öyle bir okula gönderdi ki...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in orta okula giden kızını Ankara'da ünlü bir koleje gönderdiği ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Göreve gelmesinin ardından sürekli bir şekilde tartışmalı söylemleri ve uygulamaları ile gündem olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf bu sefer kızı ile gündemde. Tekin kızını öve öve bitiremediği imam hatipe ya da herhangi bir devlet okuluna göndermedi. Onun yerine lüks bir özel okulu tercih etti. 

KIZINI LÜKS KOLEJE GÖNDERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Bakan Tekin'in kızı bu sene sekizinci sınıfa başladı. Tekin'in kızını ne devlet okuluna ne de imam hatibe gönderdiği, Ankara'da olanakları ile öne çıkan bir koleje gönderdiği ortaya çıktı.

HİJYENE BÜYÜK ÖNEM VERİLİYORMUŞ
Tekin'in kızını yazdırdığı okulun internet sitesinde, "Hijyene büyük önem veriyoruz" bilgisinin yer aldığı, ayrıca, "kaliteli temizlik malzemeleri" temizlendiği kaydedildi.

GİTAR, KEMAN, PİYANO SINIFLARI
Ayrıca okulda profesyonel güvenlik görevlileri, açık tarım uygulama alanı, sera alanı, organik yumurta ve tavuk yetiştiriciliği alanı ile gitar, keman ve piyano sınıfları da bulunuyor. Bunlarla beraber okulun sağlık merkezinin yanı başında kapalı yüzme havuzu ve açık spor alanları da mevcut.

DEVLET OKULLARINDA BİR ÖĞÜN YEMEK YOKKEN...
Devlet okullarındaki öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek vermeyen Milli Eğitim Bakanı Tekin’in kızının gittiği okulda kahvaltı ve öğle yemeği olmak üzere iki öğün veriliyor. Ayrıca “İkindi vaktinde” öğrencilere poğaça, meyve ve kuruyemiş gibi atıştırmalık sunuluyor.

Bakanlık yetkilileri konu hakkında sorulan soruları yanıtsız bıraktı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Milli Eğitim Bakanı Tekin devlet okullarını beğenmedi:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:12:00