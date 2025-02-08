Milli Eğitim Bakanı Tekin'den özel okullara son uyarı!





BAKAN TEKİN EN SON NE DEMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, fahiş fiyatlar nedeniyle gündemden düşmeyen özel okullara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. 12 bin özel okul olduğunu ve 22 tane okulda çok dikkat çekici oranlarda fahiş fiyat olduğunu belirten Bakan Tekin, "Onun dışındakilerde böyle bir talep yok. Ancak bu 22 okulun bu şekilde bir yol izlemesi diğer kurumları rahatsız ediyor. O özel okullarımız da bizimle iş birliği yapmaya açıklar. Ben hem velilerimiz hem özel okullarımız bizimle iş birliği yaparlarsa bu tür hukuk dışı uygulamaları bizimle paylaşırlarsa biz gereğini yaparız" dedi.Özel okulları uyaran Tekin, bir kez daha "Kapatmaya kadar gider" diyerek uyarılarda bulundu. 700'ün üzerinde soruşturma olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, "Eğer 3'üncü uyarı olursa kapatmaya kadar gidecek cezai durum söz konusu. Dolayısıyla özel okullar da bu konuda hassas davranıyorlar. Eğer bizim hassasiyetlerimizi suiistimal eden birileri varsa gereken yaptırımları uygularız" ifadelerini kullandı.Özel okullarda fahiş fiyat uygulayan, öğretmenlerine hak ettikleri özlük haklarını vermeyen, velilerden kayıt dışı ücret talep eden kurumların sektöre zarar verdiğini belirten Bakan Tekin, “Benim sizden isteğim şu; bu süreci birlikte yürütelim. Siz de kendi içinizde bu tür kötü örnekleri ya kendi içinize çözün ya da bize ulaştırın, biz gerekeni yapalım. Birlikte çalışmak ancak bu şekilde mümkündür. Ben tekrar söyleyeyim. Siz yapmadığınız sürece bunu biz yapacağız. Bizim yaptığımız yaptırım gücümüzün içinde hem cezai müeyyideler var ekonomik anlamda hem kapatmaya kadar gider, çekinmeyiz. Çünkü burada hukuk devleti ilkesiyle temel hak hürriyetlere sıkıntılı durumlar ortaya çıkıyor. Bizim görevimiz de bu sıkıntıları oradan kaldırmak" demişti.