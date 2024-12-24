Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e şok protesto! Korumalar apar topar müdahale etti

Sözcü'den Ümit Karadağ'ın haberine göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 'PIKTES (Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi) Sosyal Uyum Gösterisi Programı'na katıldı.Salonda bulunan mülakat mağduru bir grup öğretmen Bakan Tekin'i protesto etti.Komisyonlar arasındaki farklılığın kurbanı olduklarını söyleyen öğretmenler "Bin 300 mağdur var. Bizler, sizlerle konuşmak istiyoruz" diyerek Bakan Tekin'e seslerini duyurmaya çalıştı.Tekin'in salonda bulunan korumaları öğretmenlere müdahale etti.Programda yaptığı konuşmada 13 yılda 4 milyonun üzerinde Suriyelinin Türkiye'de misafir edildiğini belirten Bakan Tekin, "Yaklaşık 13 yıldır, Türkiye'de başta Suriyeli değil ama Suriyelilerin çoğunlukta olduğu, Türk vatandaşlarına Allah ensarlık yapma imkanı verdi. Biz kardeşlerimize bu anlamda ensarlık yaptık. Yaklaşık 4 milyonun üzerinde misafirimiz oldu. Gücümüz yettiğince literatürümüzdeki ensar hukukuna riayet eden bir biçimde ev sahipliği yapmaya çaba sarf ettik. Bu yolculuğumuzda 2015 yılından itibaren Avrupa Birliği de bugün bizi bir araya toplayan PIKTES projesiyle destek oldu. Bu anlamda dünya barışını korumak isteyen, dünya barışının korunmasına katkı vermek isteyen, dünyada insan haklarının kurulmasına katkı vermek isteyen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.