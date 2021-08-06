Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti.. Yerine atanan isim belli oldu

Prof. Dr. Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istifa etti, yerine Prof. Dr. Mahmut Özer'in atandı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'na üç bakan yardımcısı ataması yaptı.





CumhurbaşkanıErdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Ziya Selçuk'un 'görevden af talebinin kabul edildiği' bildirilirken, Milli Eğitim Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in atandığı açıklandı.







