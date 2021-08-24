Milli Eğitim Bakanı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim öğretim yılı başlangıcı öncesinde salgın koşullarında alınacak hijyen önlemleri, afet bölgelerinde yer alan okulların onarımları gibi her konuyu ayrı ayrı ele alarak sürekli takip ediyor. Bu kapsamda illerin özelliklerine göre durumu da ayrıca masaya yatırılıyor.





Türkiye’de en çok öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanının bulunduğu İstanbul’un eğitim öğretim yılı hazırlıkları da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in başkanlığında Bakan Yardımcıları Petek Aşkar, Ahmet Emre Bilgili ve Sadri Şensoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ilçe kaymakamları, birim amirleri ve İstanbul İl Milli Eğitimi Müdürü Levent Yazıcı’nın katıldığı toplantıda ele alındı.