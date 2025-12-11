Milli Eğitim Bakanı'nından MESEM konusunda acziyet itirafı: Köle gibi gece yarısına kadar haftasonu dahil...

Evrensel'de yer alan habere göre Tekin, çocukların veli izniyle hafta sonu da çalışabildiğini aktardı.









"GECE 22.00'YE KADAR"

Emek Partisi (EMEP) Milletvekili İskender Bayhan’ın MESEM’de çalışan çocuk işçilerle yapılan anket üzerinden verdiği soru önergesine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin cevap verdi.CHP Gençlik Kolları’ndan 81 ilde MESEM protestosu!CHP Gençlik Kolları’ndan 81 ilde MESEM protestosu!2025 Ocak, Şubat ve Mart aylarında 230 mesleki eğitim merkezinin denetlendiğinin söylendiği yanıtta, "Öğrencilerin staj/beceri eğitimi yaptıkları işletmelerde verilen eğitimin, müfredata ve mevzuata uygunluğu konularında gerekli inceleme ve denetimler yapılmaktadır. Ayrıca 2024/36 sayılı Genelgede, işletmelerin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine göre iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alması ve valiliklerce takibinin yapılması hususu belirtilmiştir" denildi.Yusuf Tekin daha önceki açıklamasında, "İş yerlerinin iş yeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurmasının zorunlu olmadığını" söylemişti.MESEM kapsamında çalışan birçok öğrencinin haftada bir gün okula gitmesi gerekirken çalıştırıldıklarını, 15 saate varan süreler çalıştırıldıklarını anlatmasına karşın Bakan Tekin, "Kayıtlı öğrencilerin haftada bir veya iki gün okulda teorik eğitim, üç veya dört gün ise sözleşme imzaladıkları işletmede pratik eğitim almak zorundadır. İşletmede yapılan beceri eğitimi hafta içi günlerinde ve günde 8 saati geçmemek üzere gece saat 22.00’ye kadar yapılmalıdır. Ancak, cumartesi veya pazar günü öğrencinin işletmeye gelmesi isteniyorsa öğrencinin velisinden izin alınması gerekmektedir. Öğrenci iş ve işlemleri okul müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Kanuna ve sözleşmeye uygun davranmayan işletmeler ile ilgili olarak öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğü ve öğrenci velisinin sözleşmeyi fesih etme yetkisi bulunmaktadır" dedi.Tekin, patronlara "Devlet Katkısı" adı altında aktarılan bütçeyi, "Daha önce istihdam olmamış genç bireylerin istihdama hazır hale getirilerek yeni istihdamın desteklenmesi amacıyla devlet katkısından, aynı kişinin bir defa yararlanması, eğitim almadığı bir meslekten istihdam olacakların desteklenmesi, emekli olmayanların yararlanması, sınava girerek doğrudan belge alabilecek durumda olanların farklı bir meslekten kayıt olması durumunda destekten yararlanması için düzenleme yapılmıştır" diye savundu.