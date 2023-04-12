Samanyolu Haber /Gündem / Milli Eğitim Bakanlığı, Erdoğan'ı ters köşe yaptı /12 Nisan 2023 08:20

Milli Eğitim Bakanlığı, Erdoğan'ı ters köşe yaptı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kamuya alımlarda mülakatın kaldırılacağını” vaat ettiği gün Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nde “sözlü sınavın belirleyici olduğu” ve “sistemin tek kişiye bağlandığı” ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Yönetmeliğin teftiş kurulu başkanı üzerine inşa edilmiş bir sistem olduğunu vurgulayan eğitimci Özgür Bozdoğan, “Müfettiş yardımcılığıyla ilgili temel belirlemelerden bir tanesi daha önce de eleştirdiğimiz MEB müfettiş yardımcılığı sınavına girmek için 35 yaş altı olma şartı. Öğretmenlik gibi deneyime dayalı bir meslekte; mesleki denetimi yapacak müfettiş yardımcılarının bu şekilde yaş sınırıyla belirlenmiş olması ayrı bir mesele” ifadelerini kullandı.

Müfettişlik kadrolarının belirlenmesinde mülakatın esas alınmasına dikkat çeken Bozdoğan, “Ülke yönetimindeki bir kişiye dayalı sistem, milli eğitimdeki denetime de sirayet etti” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Milli Eğitim Bakanlığı, Erdoğan'ı ters köşe yaptı Sonraki Haber >>

'Recep Bey sunar; ahlakın sonu'

'Recep Bey sunar; ahlakın sonu'

ABD'de imama bıçaklı saldırı: Saldırgan Türk çıktı

ABD'de imama bıçaklı saldırı: Saldırgan Türk çıktı

Beşli çete iddiası doğru çıktı

Beşli çete iddiası doğru çıktı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Amasya'da ikinci 'çivi' cevabı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Amasya'da ikinci 'çivi' cevabı

İstanbul'da Kuzey Kore manzarası

İstanbul'da Kuzey Kore manzarası

Marketlerde Erdoğan'a video şoku!

Marketlerde Erdoğan'a video şoku!

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:02:57