Milli Eğitim Bakanlığı, Erdoğan'ı ters köşe yaptı

Yönetmeliğin teftiş kurulu başkanı üzerine inşa edilmiş bir sistem olduğunu vurgulayan eğitimci Özgür Bozdoğan, “Müfettiş yardımcılığıyla ilgili temel belirlemelerden bir tanesi daha önce de eleştirdiğimiz MEB müfettiş yardımcılığı sınavına girmek için 35 yaş altı olma şartı. Öğretmenlik gibi deneyime dayalı bir meslekte; mesleki denetimi yapacak müfettiş yardımcılarının bu şekilde yaş sınırıyla belirlenmiş olması ayrı bir mesele” ifadelerini kullandı.







Müfettişlik kadrolarının belirlenmesinde mülakatın esas alınmasına dikkat çeken Bozdoğan, “Ülke yönetimindeki bir kişiye dayalı sistem, milli eğitimdeki denetime de sirayet etti” diye konuştu.