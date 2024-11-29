Milli Eğitim Bakanlığı sitesi, Yusuf Tekin'i yalanladı





NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "kararname çocukları" diyerek eleştirdiği Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kendisini savunurken 2006'da doçent olduğunu iddia etti. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun ise, Tekin'e Milli Eğitim Bakanlığı sitesindeki biyografiyle yanıt verdi. Burada yer alan bilgilere göre Bakanlığın sitesi, Yusuf Tekin'i yalanlıyor.Sitede Tekin'in 2007'ye kadar yardımcı doçent olduğu belirtilirken şu ifadelere yer veriliyor: "Mesleki kariyerine aynı yıl Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak başlayan Tekin, siyaset ve sosyal bilimler alanında 1997'de yüksek lisansını, 2002'de doktorasını tamamladı. Yusuf Tekin, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne öğretim üyesi olarak atandı. Aynı fakültede 2007'ye kadar yardımcı doçent olarak görev yapan Tekin, aynı yıl siyaset ve sosyal bilimler alanında doçent oldu."Ongun, söz konusu linki paylaştı ve "Sayın Bakan 2006 yılında doçent olmadınız. Hangi tarihte doçent olduğunuzu öğrenmek için kendi bakanlığınızın web sitesindeki özgeçmişinize bakabilirsiniz" dedi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin için şu sözleri kullanmıştı: "Yusuf Bey, bakan değil mi? Yusuf Bey nasıl profesör oldu? Bu ülkede profesör nasıl olunur, vatandaşlarımız biliyor mu? Beş yıl doçentlik kadrosunda kalmanız gerekir. Peki Yusuf Bey, beş yıl kaldı mı doçentlik kadrosunda? Kalmadı. Nasıl profesör oldu? Beş yıl kalması gerekir. Kalmadı. Peki beş yıl kalmayan Yusuf Bey, sonra profesör oldu, ardından rektör oldu. Nasıl rektör nasıl olunur? Üç yıl profesör kalmanız lazım. Pat diye profesör, pat diye rektör oldu! Nasıl oldu biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. 48 saatliğine kararname yayınlandı, 48 saatliğine! 48 saatliğine kararname yazıldı, kararnamede 48 günlük profesör, rektör olarak atandı. O atandıktan sonra o kararname tekrar iptal edildi. Bunlar, ‘kararname çocukları.’ Bize hak-hukuk hatırlatıyorlar. Utanın ya. Yani bari konuşurken utanın."Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de yaptığı konuşmada, "Ben 1989 yılında Ankara Üniversitesi'ne kayıt yaptırdım. 1994 yılında mezun olduktan sonra da bir üniversiteye araştırma görevlisi olarak başladım. 2006 yılında doçent oldum. Burada birçok milletvekili arkadaşımız var, doçentlikten sonra profesörlük için bekleme süresinin ne kadar olduğunu herkes bilir" demişti.