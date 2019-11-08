Milli Eğitim'de yeni skandal: Uygur alfabesi diye İsrail alfabesi





Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrenciler için basılan ders kitaplarındaki skandallara bir yenisi daha eklendi.





MEB'nin orta okul ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için hazırladığı ve 1 milyon 340 bin adet basılan Sosyal Bilgiler kitabında, Uygur tarihini anlatan kısımda Uygur alfabesi diye, İsrail (İbrani) alfabesinin basıldığı öğrenildi.





Skandalı, Karar gazetesi yazarı D. Mehmet Doğan Twitter hesabından duyurdu.





Doğan sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Milli Eğitim'in resmi ders kitapları, kalitesiz, türkçe fakiri ve yanlışlarla dolu. İşte bir milyon 340 bin adet basılan ders kitabı: Uygur alfabesi diye İsrail alfabesi!" dedi.







