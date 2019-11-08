Samanyolu Haber /Gündem / Milli Eğitim'de yeni skandal: Uygur alfabesi diye İsrail alfabesi /08 Kasım 2019 13:18

Milli Eğitim'de yeni skandal: Uygur alfabesi diye İsrail alfabesi

MEB tarafından hazırlanan Orta okul kitabında Uygur alfabesi diye İsrail alfabesinin koyulduğu ortaya çıktı.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrenciler için basılan ders kitaplarındaki skandallara bir yenisi daha eklendi.

MEB'nin orta okul ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için hazırladığı ve 1 milyon 340 bin adet basılan Sosyal Bilgiler kitabında, Uygur tarihini anlatan kısımda Uygur alfabesi diye, İsrail (İbrani) alfabesinin basıldığı öğrenildi.

Skandalı, Karar gazetesi yazarı D. Mehmet Doğan Twitter hesabından duyurdu.

Doğan sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Milli Eğitim'in resmi ders kitapları, kalitesiz, türkçe fakiri ve yanlışlarla dolu. İşte bir milyon 340 bin adet basılan ders kitabı: Uygur alfabesi diye İsrail alfabesi!" dedi.


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