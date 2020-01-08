Milli Eğitim'den öğretmene 'Twit' atın baskısı

Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş 2018 yılında sona eren “Misafirim Öğretmenim” uygulamasının ilçede yeniden hayata geçirilmesine yönelik okul müdürlerinden talepte bulundu.





Okul müdürlerine iletilen toplantı gündeminde, ilçedeki tüm öğretmenlerin velileri ziyaret ederek orada fotoğraf çektirmesi ve bunu sosyal medya platformu Twitter’da paylaşması istendi.





‘TWİTTER’DA PAYLAŞIM YAPIN' BASKISI

Toplantı gündemi kapsamında okul müdürlerine iletilen talepler şöyle;





-9 Ocak’ta her öğretmene bir veli ziyareti planlanması





-Öğretmenlerin Twitter hesaplarının aktifleşmesinin sağlanması





-Hashtag belirlenmesi





-Twitter paylaşımlarının 19.00-21.00 saatleri arasında yapılması





-İlk paylaşımın Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Özbaş’ın ziyareti hakkında yapılması





-En az 5 tweet paylaşılması













‘ÖĞRETMENLER ZORUNLU TUTULUYOR’

İstanbul genelinde geçtiğimiz yıllarda uygulamaya konulan ve daha sonra sona eren “Misafirim Öğretmenim” projesinin, Özbaş tarafından keyfi olarak Sancaktepe’de yeniden uygulanmak istediğini ifade eden ilçede görevli bir okul müdürü, öğretmenlerin uygulamayı doğru bulmadığını ve zorunlu tutulmasına karşı olduklarını ifade etti.





Okul müdürü şunları söyledi:





“Hale hanımın geliş süreci zaten yönetmeliğe aykırıydı. Eğitim-öğretimin gerçek sorunlarını bırakıp sosyal medyada kol gezilmek isteniyor bu da tamamen yukarı tarafa şirin gözükmek için yapılıyor.





Evlere gidip içerisinde çocuğun da olduğu fotoğrafın paylaşmamız isteniyor. Çocuğun fotoğrafını çekip paylaşmamız ne kadar uygun olur. Kendisi muhtemelen paylaşımlara bakanlığı v.s etiketleyerek ‘bakın çalışıyorum’ algısı yaratmaya çalışacak.





Öğrencinin derdine derman olacak bir uygulama olsa zaten seve seve gideriz.





Okulların ve öğrencilerin daha ciddi sorunları var; örneğin sınıflarda 45 kişilik mevcutlara ulaşıldı.





Ayrıca ziyarete giden öğretmenin başına bir şey de gelebilir. Uygulama baskıcı bir şekilde zorunlu tutuluyor. Okullarıyla paylaşmayan müdürlerin tespit edileceği uyarısında da bulunularak üzerimizde baskı kuruluyor.”





Özbaş hakkındaki usulsüz atanma iddiasını Cumhuriyet Gazetesi daha önce “Baldıza enişte kıyağı” manşetiyle duyurmuştu.





Özbaş’ın görevine, bakanlıkta genel müdür olan eniştesi, eski AKP’li Samandıra Belediye Başkanı Yusuf Büyük’ün yardımıyla, sınavlara ve mülakatlara girmeden atandığı iddia edilmişti.