Milli Eğtim Bakanlığı'ndan iptal kararı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetiminin kurumlara gönderdiği yazıyla MEB’de görev yapan izci personelin görevlendirmeleri 1 Ocak itibarıyla iptal edildi.MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasındaki 4 Ocak 2021 tarihli protokolün 19 Ekim 2021 tarihinde kurumlara gönderilen bir yazıyla iptal edildiğinin bildirilmesinden sonra, 30 Kasım 2021'de Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalanmıştı.MEB’in 27 Aralık 2021 tarihinde kurumlara gönderdiği yazıyla izci personelin görevlendirmeleri 1 Ocak 2022 itibarıyla iptal edildi. Tüm bilgi ve belgelerin görevli personelden imza karşılığı alınarak İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde arşivlenmesi istendi.